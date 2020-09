Se lo merece: David Lynch será homenajeado en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato 2020

En el séptimo arte hay muchos genios que han marcado la historia del cine, directores que lograron revolucionar y que sin ellos no podríamos comprender la cinematografía en nuestros tiempos. Nombres hay muchos, pero si hablamos de personas que consiguieron mezclar a la perfección el trabajo de la cámara con otras ramas como la música, la pintura, hasta el diseño y la publicidad, por supuesto que tendríamos que pensar en David Lynch.

Su trayectoria lo avalan grandes cintas y producciones que se han convertido en clásicos de culto, verdaderas joyas como Eraserhead, Dune, The Elephant Man, Blue Velvet, Wild at Heart, The Straight Story, Mulholland Drive y muchas más. Eso sin contar los 24 cortometrajes, series como Twin Peaks, Rabbits, DumbLand, On The Air y una infinidad de spots televisivos que ha dirigido a lo largo de casi 60 años de trayectoria.

El Festival Internacional de Cine de Guanajuato le rendirá tributo a David Lynch

Es por eso que este 8 de septiembre a través de sus redes sociales, la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que durante la edición 2020 del Festival de Cine de Guanajuato (GIFF), el gran David Lynch recibirá el más grande reconocimiento que puede dar la máxima casa de estudios en cuanto a trayectoria cinematográfica, la medalla de plata. Y por supuesto que este será un evento espectacular que ningún cinéfilo se puede perder.

En conferencia de prensa, la directora del festival, Sarah Hoch contó la emoción que sienten dentro de la organización por tener a Lynch como invitado y homenajeado. Según lo que menciona, llevaban años buscándolo –15 para ser exactos– pero fue hasta este caótico año que por fin pudieron ponerse de acuerdo con él para rendirle tributo como sólo un genio del cine de su tamaño se merece.

¿Cómo será el homenaje a Lynch?

Como ya sabemos y gracias al coronavirus, la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se tendrá que llevar a cabo de manera híbrida, con eventos de manera virtual y en algunas sedes del estado del 18 al 27 de septiembre de 2020. Y aunque a todos nos hubiera encantado tener a David Lynch paseando por nuestro país, la realidad es que el cineasta recibirá su premio a distancia.

Según lo que adelantó Sarah Hoch, el director de Blue Velvet estará en tiempo real por medio del Aula Virtual que presenta el festival con un personaje en “avatar” que lo representará, y a distancia le entregarán la Cruz de Plata del festival así como la medalla de plata de la Filmoteca de la UNAM.

Pero más allá de dar una masterclass, David Lynch estará presente de manera virtual “para platicar y a compartir su sentir, su carrera y lo que quiera decir”, indicó Hoch. “Va haber interacción y una pequeña sesión de preguntas y respuestas con el público y la prensa”, concluyó la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato.

Para terminar de rematar con los homenajes, también proyectarán de manera física dos de las joyitas de su filmografía, Eraserhead y Twin Peaks: Fire Walk With Me. Hasta el momento no han mencionado cuándo es que será esta charla con el gran Lynch, sin embargo, les recomendamos que estén al pendiente de las redes sociales y la página oficial del GIFF para que no se les pase ningún detalle de este eventazo espectacular.