Murió a los 65 años David Richardson, escritor de ‘Los Simpson’ y ‘Malcolm’

La historia de la industria del entretenimiento tiene en su haber un sinfín de escritores talentosos que, sin darnos cuenta, son los encargados de darnos las historias que tanto amamos. David Richardson fue uno de ellos. Hoy, medios reportan el fallecimiento del creativo estadounidense a la edad de 65 años.

El veterano productor, guionista y director de comedia, quien había celebrado recientemente su cumpleaños, presentó una insuficiencia cardiaca este lunes, de acuerdo con lo que señala Deadline. Richardson también sostenía desde hace años una larga batalla contra el cáncer.

Su último trabajo fue en la serie animada para adultos F Is For Family, de la cual se desempeñó productor ejecutivo. David recién había terminado de grabar la quinta y última temporada de este show de Netflix. Michael Price, co-creador de la serie, se pronunció ante la pérdida del showrunner.

“Conocí a David en 2000 cuando era mi jefe en What About Joan, y nunca olvidé lo genial que era como escritor, presentador y amigo… Desde el primer día del programa, él fue mi mano derecha, siempre lanzando grandes bromas, magistral con la historia y simplemente un gran, gran tipo. Sus huellas digitales están en cada fotograma de nuestro programa y su pérdida es inconmensurable para mí“, comentó Price.

Los trabajos de Richardson

David Richardson es reconocido por haber colaborado en varias de las series de comedia más exitosas de las últimas décadas. Entre sus incursiones más importantes se encuentran haber escrito capítulos para más de 15 series como Los Simpson, Malcolm In The Middle, Two And A Half Men y Manhattan AZ.

Él también se desempeñó como productor ejecutivo en varios de estos shows, destacando principalmente su participación como showrunner en series como What About Joan. Entre sus distinciones se encuentran un premio Humanitas en 1995 gracias al episodio “Faith” de The John Larroquette Show. Descanse en paz, David Richardson.