Puro anuncio poderoso: Aquí te decimos cómo ver el DC FanDome 2021

Ahora sí, prepárense que se viene puro estreno choncho. Por segundo año consecutivo y con la emoción a tope, se llevará a cabo el DC FanDome 2021 en la que veremos muchos anuncios interesantes, pero sobre todo algunos de los avances más esperados de los proyectos producidos por Warner Bros junto a DC.

Y sí, están en lo correcto: todo luce prometedor. ¿Qué es lo que están esperando con más ansias? Mientras le piensan, por acá les decimos cómo va a estar toda la onda con la transmisión del evento, los invitados y algunas de las cosas que seguramente veremos.

DC FanDome regresa por segundo año consecutivo

Con todo el tema de la pandemia y a sabiendas que muchas convenciones no iban a poder hacerse de la manera habitual, Warner Bros decidió cambiar el juego en 2020: llevar sus anuncios y avances a una plataforma exclusiva de manera virtual, esto para que los fans de hueso colorado del universo de DC pudieran disfrutar en grande.

Pues bien, el experimento fue más que exitoso y está listo para replicarse en este 2021 con la segunda edición del DC FandDome. Como seguro ya saben, en la mira están los anuncios de algunas de las películas y series más esperadas del momento, y no es para menos pues muchas de estas entregas llevan un rato haciendo ruido o estuvieron pospuestas. Pero bueno, en ese sentido, el evento de este sábado 16 de octubre levantará el hype más allá del cielo.

¿Qué paneles y anuncios veremos en el evento?

La DC FanDome 2021 será espectacular pues se viene puro estreno poderoso, así que vale la pena recapitular algunas de las cosas más importante que veremos: se nos mostrará una primera imagen de Black Adam, la cinta que protagonizará Dwayne Johnson, así como un vistazo de lo que se viene con The Flash en la actuación de Ezra Miller.

¿Quieren más del universo extendido de DC? Agárrense que veremos algunas sorpresas sobre Shazam! Fury of the Gods y Aquaman: and The Lost Kingdom. Pero sin duda, lo que más nos pone la piel chinita es que veremos un nuevo avance de The Batman con Robert Pattinson. Promete ser brutal, así que atentos.

Desde luego, las series también estarán presentes y ahí, veremos los tráilers de las nuevas temporadas de Batwoman, Flash, Superman & Lois. Además, habrá un momento muy especial para celebrar Legends of Tomorrow y otro para despedir a la Supergirl de Melissa Benoist después de tantos años como una de las series más icónicas del Arrowverse.

Las entregas que van para HBO Max también tendrán su lugar. Así que agárrense porque veremos un contenido exclusivo de las series Peacemaker (luego de que se estrenó un pequeño avance hace poco), DMZ (con Rosario Dawson), así como adelantos de las nuevas temporadas de Doom Patrol y Titans.

Y si de series animadas se trata, se vienen muestras increíbles de Harley Quinn, Batman: Cape Crusader e Injustice. Pero bueno, esto es solo un poco de lo que veremos. POR ACÁ te mostramos la lista entera de anuncios y paneles que habrá en DC FanDome 2021.

Invitados de lujo

Sí, DC FanDome nos ofrecerá avances y anuncios de las películas y series más esperadas del Universo DC… pero eso no es lo único que se mira en horizonte. El evento se viste de gala y abre la alfombra roja -en sentido figurado, eh- para recibir a algunas de las estrellas de estos contenidos venideros, además de algunos invitados especiales.

De esta manera, veremos a celebridades de la talla del mismo Dwayne Johnson, Ezra Miller, James Gunn, Jason Momoa, J.J. Abrams, John Cena, Kaley Cuoco, Matt Bomer, Matt Reeves, Melissa Benoist, Patty Jenkins, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Xolo Maridueña, Robert Pattinson y Zoë Kravitz, quienes conducirán paneles y se unirán a diferentes actividades dentro del programa de la convención. Vaya, hasta la pequeña Nandi Bushell andará por ahí.

AQUÍ les mostramos el listado completo de invitados.

Cómo, cuándo y dónde ver DC Fandome 2021

Ahora sí, llegamos al momento bueno. Saquen la agenda y apunten que DC FanDome 2021 se llevará a cabo el sábado 16 de octubre y justo como sucedió en la edición pasada, podrás sintonizar el evento de manera virtual totalmente gratis. ¿Por dónde? Hay muchas opciones para que le entres: puedes acceder al sitio web oficial o unirte desde sus cuentas oficiales en Twitch, YouTube, Facebook y Twitter. No hay excusa que valga para perderte todo esto.

Pon la alarma, añade el recordatorio o apúntale por ahí en una notita en el refrigerador que la transmisión de la convención comienza a las 12:00 PM hora del centro de México, esto luego de que se transmita la DC Kids FanDome a las 11:00 AM (con la ya mencionada Nandi Bushell como coanfitriona).

¡Ah! Y vale la pena mencionar el detalle de que la transmisión en vivo estará subtitulada en 12 idiomas, así que lo podrás ver en español sin problema alguno…. Ya tienes todo el dato listo, ahora solo queda disfrutar.