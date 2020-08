DC FanDome: Dwayne Johnson presentó la historia de ‘Black Adam’ y la Justice Society

Dwayne Johnson es uno de los actores mejor pagados en la industria del cine, pues ha liderado varias cintas que han sido un éxito en taquilla. Y parece que su suerte no va a cambiar en los próximos años, pues hace unos meses se anunció que protagonizaría su primera película de superhéroes dentro del DC Multiverse y dentro del mundo de Black Adam.

Un breve resumen: a finales de 2019, y después de varios rumores, se confirmó que Dwayne Johnson interpretaría a este antihéore que forma parte del entramado de Shazam! Al mismo tiempo se dio a conocer un primer vistazo de cómo luciría el actor en piel de este personaje.

Y así, a casi un año del anuncio, es que llega Dwayne Johnson con los primeros detalles de la próxima película de Black Adam, y lo hizo con un panel especial en el DC FanDome, la experiencia virtual en la que ya se han presentado adelantos e información de otros títulos de Warner Bros. como Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, The Flash, Justice League, entre otros.

¿Qué se dijo en el DC FanDome?

En el DC FanDome estuvo presente Dwayne Johnson, quien presentó la cinta de Black Adam como algo que “cambiaría todo”. También tuvimos oportunidad de ver el logo oficial de la cinta. Dwayne contó la historia detrás de este personaje, la cual se remonta a 5 mil años.

Dwyane Johnson dijo que el proyecto de Black Adam lleva 10 años cocinándose, más de lo que habríamos pensado. Asimismo, reveló que lo que más le gusta de este personaje es que es un antihéore a diferencia de todos los demás que juegan a ser villanos o héores.

También pudimos ver al actor Noah Centineo quien apareció en video para “hacer una pregunta a Dwayne, pero se confirmó que interpretaría a Atom Smasher en esta producción de Black Adam.

Black Adam es un spin-off de Shazam! de 2019, pero no se sabe absolutamente nada de lo que veremos en la pantalla. Dwayne explicó que están en la primera etapa de producción, por lo que no pueden mostrar nada más allá de los artes que les ponemos acá:

Justice Society

La Justice Society of America es un grupo de superhéroes conformados por distintos personajes ya icónicos como The Flash, Green Lantern o The Sandman. Es una de la historias más populares en el universo de DC Comics, por lo cual formará parte también de Black Adam. Esta noticia la dio a conocer le mismo Dwyane Johnson, quien también mencionó a los héroes que la conforman para esta cinta:

Hawkman

Dr. Fate

Cyclone

Atom Smasher

Acá les dejamos los otros artes de la Justice Society que tendrá participación en Black Adam:

¿Quién es Black Adam?

Black Adam es un personaje muy conocido en el mundo de los cómics, pero bastante alejado de otros medios como el cine. Por eso es importante esta nueva entrega, pues supone su presentación a una audiencia más global. Pero, ¿quién es, por qué es importante y qué puede cambiar en el universo fílmico de DC?

Como sabemos, el hechicero conocido como Shazam, debía elegir distintos “campeones” para obtener sus poderes y luchar con las fuerzas del mal del mundo. Esta persona debía ser buena, bondadosa y siempre pensar en el bien de la humanidad. Los poderes de Shazam caen en manos del joven Billy Batson, y así se convierte en el superhéroe que todos conocemos.

Sin embargo, miles de años antes de que Billy obtuviera el poder, Shazam eligió a Teth-Adam, un sujeto que tenía un enorme sentido de justicia e igualdad… el candidato perfecto. Pero pronto se enajenó con los poderes y la magia, y se convirtió en un ser corrupto y fatídico. Sus poderes son muy similares a los de Shazam, por supuesto, como fuerza, velocidad, es capaz de volar, tienen cualidades curativas y es inmortal.

Black Adam fue creado en 1945, y su primera aparición en los cómics fue en MARVEL FAMILY #1 . ¿Marvel? Oh, sí. El cómic de Shazam! fue lanzado en 1940 por Fawcett Comics, pero su título era Captain Marvel, el cual también era el nombre del superhéroe en adulto (un adolescente de 14 años que obtuvo los poderes dice la palabra “Shazam!”, y luce como un adulto).

En 1967, Marvel Comics registró su marca con un personaje distinto que ocupaba el nombre de Captain Marvel. Por lo que en 1972 cuando DC tomó la licencia del Captain Marvel de Fawcett Comics, éste tuvo que cambiar el nombre a Shazam. Tiempo después, el nombre del personaje cambió de Captain Marvel a Shazam.

¿Cuándo se estrena Black Adam?

Sin duda, se trata de una de las producciones más esperadas por distintas razones. Primero la presencia de Dwayne Johnson y Jaume Collet-Serra (director de la cinta), y en segundo lugar, por ser un personaje que por primera vez tendrá su presentación en la pantalla grande. Así que Warner Bros. decidió darle salida el próximo 22 de diciembre de 2021.

Sí, falta más de un año, pero debemos tomar en cuenta todos los cambios en la agenda de cine que se dieron a partir de la pandemia. Muchas películas que tenían planeado su estreno para mediados de este 2020, pasaron para la segunda mitad del mismo año como el caso de Wonder Woman 1984.

Otro obstáculo fue para las películas que se encontraban en producción y que tuvieron que suspenderla como The Batman. Así que los planes de Black Adam también se vieron afectados. Sólo debemos ser pacientes para finales de 2021 y poder ver lo resultados.