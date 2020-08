DC FanDome: Matt Reeves liberó el primer teaser de ‘The Batman’ con Robert Pattinson

Este sábado 22 de agosto, se llevó a cabo el primer día de actividades del DC FanDome, la experiencia virtual que reúne todos los títulos y proyectos que forman parte del famoso DC Multiverse. Es decir, desde las enormes producciones fílmicas, las series de televisión, hasta las novedades en los cómics, videojuegos y mercancía. Pero es justo decir que uno de los títulos más esperados ha sido The Batman. Pero vamos por partes.

En cuanto a las películas del universo de DC, se reunió el talento de las producciones más esperadas para este 2020 y 2021 como el caso de Wonder Woman 1984, The Flash, The Suicide Squad, lo que Zack Snyder tiene que decir de su Justice League, Shazam! 2, hasta los detalles de Black Adam. Y para cerrar con broche de oro, fue el turno de The Batman, la anticipada producción de Matt Reeves sobre los primeros días del Caballero de la Noche o Batman.

Como sabemos, esta cinta está protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne, pero más allá de eso y los miembros más destacados del elenco, no se han revelado detalles importantes… hasta ahora. Así que acá les contamos todo lo que se dijo en el DC FanDome y todo lo que sabemos de esta emocionante historia:

¿Qué se dijo en el DC FanDome?

Matt Reeves confesó que ama al personaje desde que era un niño, y descubrió que las historias de superhéroes pueden tener un arco en mucho más complejo de lo que se ha visto: explorar el pasado, desarrollar el personaje.

No es una historia de cómo se convirtió en Batman, sino en sus primeros días dentro de su traje, este personaje, la oscuridad que lo rodea. Otra de las cosas interesante de The Batman, de acuerdo con Reeves, es que él busca siempre hacer el bien pero, ¿quién dice qué es lo bueno y lo malo?

A lo largo de la cinta, descubrirá que la ciudad donde vive, en representación de las sociedades, está peor de lo que pensaba: un mundo corrupto, podrido, el cual se está derrumbando. Todo gira alrededor de un misterio (el cual revela otros) que Batman, como detective, debe investigar y resolver.

Matt Reeves está trabajando en una serie para HBO Max, la cual estará ambientada en Gótica, específicamente en el Departamento de Policía para dar un vistazo del sistema podrido y corrupto en el que viven los habitantes de la ciudad. Reeves, como mencionamos, está detrás de este proyecto junto a Terence Winter, creador de Boardwalk Empire.

En pocas palabras, veremos la ciudad desde el punto de vista de los policías que deberían cuidar Gótica: los que la dejaron hundirse en el crimen y los que lucharon por evitar que sucediera.

El teaser de The Batman

Reeves y Robert Pattinson estuvieron presentes en el Hall of Heroes, el escenario principal del DC FanDome donde revelaron lo que todos estaban esperando, y quizá una de las sorpresas más grandes de este evento: el tráiler de The Batman. A juzgar por lo que se ve aquí, la película será un tanto oscura y siniestra, tal como lo había adelantado Colin Farrell en una entrevista hace meses.

Mientras se escucha de fondo “Something In The Way” de Nirvana, vemos a Bruce Wayne, un sujeto que parece estar trastornado y con mucha sed de venganza. En una maravillosa escena, Bruce ya con su traje de Batman, golpea violentamente a un hombre, y cuando le preguntan quién es, responde: “I’m vengeance“. Así es, esos códigos morales y de justicia que conocemos de Batman, no están presentes en esta entrega.

También, de entre todo el elenco que conforma a The Batman, vemos claramente a Zoë Kravitz o Catwoman, quien parece ser una ladrona de poca monta que se enfrenta con el protagonista. También aparece Jeffrey Wright o el comisionado James Gordon. Acá vemos el principio de su relación, y como parece que el nombre de Batman está relacionado con los temas más oscuros de Ciudad Gótica.

¿Qué otros detalles se revelan? Se escucha la voz de Andy Serkis, quien da vida a Alfred Pennyworth. También vemos el famoso Batimóvil y los que podrían ser secuaces de The Penguin, el villano de Batman que será interpretado esta vez por Farrell. Hasta el momento, sólo hay detalles que dan pista de The Riddler (Paul Dano), pero no logramos verlo.

El tráiler cierra con el logo que Reeves reveló hace unos días, y el cual fue cortesía de Jim Lee. Acá se los dejamos completo:

Ver en YouTube

¿Qué veremos en The Batman?

Sabemos del proyecto de The Batman desde 2017 cuando se dio a conocer que Matt Reeves se subiría al barco (o entraría a la cueva) como el director de la cinta. Recordamos que Ben Affleck, quien interpretó a Batman en tres producciones distintas, iba a llevar este proyecto, pero la idea era presentar a un Bruce Wayne más joven, por lo que se salió de la producción.

Luego, comenzó la pelea entre quién sería el protagonista de The Batman. Por un buen rato, el papel se mantuvo entre Nicholas Hoult y Robert Pattinson, quien quedó como el ganador a mediados de 2019. Poco a poco se dio a conocer quiénes lo acompañarían en el elenco:

Zoë Kravitz como Selina Kyle o Catwoman

Andy Serkis como Alfred Pennyworth

Paul Dano como Edward Nashton o The Riddler (El Acertijo)

Colin Farrell como Oswald Cobblepot o The Penguin

Jeffrey Wright se sumó como James Gordon

John Turturro será Carmine Falcone

De acuerdo con una entrevista con Reeves para The Hollywood Reporter, esta versión de Bruce Wayne presentaría su lado “más de detective de lo que otras películas han mostrado. Los cómics tienen esa historia. Se supone que es el más grande detective de todos los tiempos, y eso no ha sido precisamente parte de las películas que hay”.

Y por lo que vimos en el tráiler, Reeves estaba en lo cierto. Todo comienza para Bruce Wayne mientras investiga quién o quiénes lo están relacionando con una serie de crímenes.

¿Ya hay una fecha de estreno?

Cuando hablamos de este tema, hemos de mencionar que sucedió una pandemia, por lo que todo cambió, y posiblemente se sigan dando algunos cambios en cuanto a fechas de estreno. The Batman estaba programada para salir el 25 de junio de 2021, pues arrancó a principios de 2020. Pero la emergencia sanitaria obligó a que la producción se suspendiera en el mes de marzo.

Hace unos días se anunció que en septiembre retomará sus actividades para así estrenar The Batman el próximo 1 de octubre de 2021 (un año exacto del estreno de Wonder Woman 1984).