DC FanDome: Zachary Levi reveló el nombre oficial de ‘Shazam! 2’ y nuevos personajes

Las cosas se han estado calentando para todas las películas del universo de DC en los últimos días, con muchos anuncios, tráilers, pósters y revelaciones especiales en el evento DC FanDome. Wonder Woman ya hizo lo suyo, The Flash, The Suicide Squad, Justice League de Zack Snyder y hasta Black Adam de Dwayne Johnson ya presentaron cosas increíbles. Pero para seguir la fiesta, ahora fue turno de Shazam! 2 de David F. Sandberg.

Esta será la segunda salida de Sandberg en DC Extended Universe. Primero llamó la atención en el mundo del cine por sus cortometrajes de terror sin presupuesto, luego dirigió dos películas de terror antes de conseguir el trabajo de dirección de Shazam!.

Dados sus antecedentes, Sandberg ciertamente no fue una opción obvia para una película de superhéroes alegre, pero lo logró. Shazam! fue bien recibida por críticos y fanáticos, por lo que fue una decisión obvia para él regresar para la secuela.

Sin embargo, y hasta el día de hoy, gran parte de los detalles de la próxima película protagonizada por Zachary Levi como Shazam, Jack Dylan Grazer como Freddy Freeman y Asher Angel como Billy Batson, no habían sido revelados.

¿Qué se conoció en el panel?

Para empezar, salió Zachary Levi para responder algunas preguntas y su emoción por la próxima película. Fue muy enfático en que hasta el momento no puede revelar muchas cosas. Y eso pasó de una a otra pregunta sin poder decir nada. Por lo menos lo hizo de una forma divertida.

Para hacerla de emoción, se sumaron al panel Asher Angel, Faithe Herman, Sinbad, Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Megan Good y como debe de ser, el director David F. Sandberg. Después de no poder revelar absolutamente nada, decidieron que era el mejor momento de dar a conocer el nombre oficial dela película: Shazam! Fury of the Gods.

Como se esperaba, Shazam! Fury of the Gods iba a presentar varios villanos, y en un momento muy sorprendente, el actor Sinbad rompió el panel, ¡confirmó que tendrá un papel en la nueva entrega de DC Comics!

¿De qué se trata y cuándo sale ‘Shazam! Fury of the Gods’?

Shazam! Fury of the Gods revelará lo que le sucedió a Billy Batson, Freddy Freeman y su familia de hermanos superpoderosos desde la última vez que los vimos en la película de 2019, así como también lo que está tramando el infame Doctor Sivana.

La nueva entrega, Shazam! Fury of the Gods, se posicionó hacia el final del programa de lanzamientos. Originalmente, estaba programada para su lanzamiento el 1 de abril de 2022, pero Warner Bros. y DC Comics decidieron retrasar la secuela hasta el 4 de noviembre de 2022, debido a los retrasos en la producción provocados por la pandemia de coronavirus.

