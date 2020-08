¿De qué trata ‘Pienso en el final’, la nueva película de Charlie Kaufman para Netflix?

El mundo escuchó de Charlie Kaufman por primera vez en 1999 cuando se estrenó Being John Malkovich bajo la dirección de Spike Jonze. Kaufman fue el encargado de un guion que dejó al mundo sorprendido con una historia sobre la posibilidad de entrar a la mente del actor John Malkovich.

Para 2004 llegó el punto más alto cuando Michel Gondry tomó el guion de Kaufman para trabajar en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y con estos dos títulos, parece que es suficiente la presentación de quién es Charlie Kaufman y de lo que es capaz de hacer: historias inmersas en la imposibilidad, pero que de alguna manera, resultan ciertas.

Kaufman como director

En 2015 hubo una grata sorpresa cuando Kaufman presentó su primer largometraje animado bajo el título de Anomalisa con una historia –adivinen– bastante peculiar. Un sujeto que escribe sobre servicio al cliente que se encuentra fuera de su realidad. A las personas, incluida su esposa e hijo, no los reconoce y los escucha con la misma voz. Está hastiado del mundo. Sin embargo, todo da un giro de 180 grados cuando conoce a Lisa, la única persona que reconoce… pero sólo por un tiempo.

Estas tres grandiosas cintas son las que nos tienen aquí, emocionados por el anuncio de que este 2020 Charlie Kaufman regresa a la dirección y el guion de una cinta para Netflix titulada i’m thinking of ending things (Pienso en el final).

¿De qué trata ‘Pienso en el final’?

Como mencionamos, el próximo 4 de septiembre se estrenará en la plataforma la cinta Pienso en el final, la cual está escrita y dirigida por Kaufman, quien además reunió a un elenco liderado por Jessie Buckley, Jessie Plemons, Toni Collette y David Thewlis.

Aquí conocemos a una joven mujer (no tiene nombre, al menos no hasta ahora) que está en una relación con Jake. Ella cree que tienen una conexión especial, pero siempre piensa en el final… Ante la llegada del invierno, Jake la invita a casa de sus padres, quienes viven alejados de la ciudad en una granja. Debido a una tormenta, deben quedarse más tiempo del que tenían planeado.

Y es aquí cuando comienzan a surgir las dudas alimentadas de que constantemente la protagonista piensa en el final. Como se puede ver en el tráiler, los padres de Jake son, por no decir menos, extraños. No parecen estar muy conectados con la realidad. Pero no sólo son ellos, sino todo lo que está a su alrededor: el perro, la casa, la ropa, las risas, la carretera, el paisaje. Todo.

Pienso en el final está basada en la adaptación que realizó Kaufman de la novela homónima de Iain Reid, la cual es considerada como una obra de terror de culto. Y aquí es donde se encuentra la palabra clave, en “horror”. Por supuesto que la trama no es sencilla y con el primer vistazo es imposible determinar hacia dónde va la historia, pero considerando la presencia de Kaufman y el elenco (especialmente con Toni Collette), hemos de esperar algo grandioso y confuso.

¿Por qué es tan esperada esta nueva cinta de Kaufman?

Ya hablamos de la corta pero muy exitosa carrera de Kaufman en el cine. Sin embargo, Pienso en el final representa su primera adaptación desde hace 18 años. Trabajó en el guion de Adaptation y Confessions of a Dangerous Mind, por ejemplo.

Otro detalle es que Kaufman sumó a su equipo de trabajo a Lukasz Zal, el cinefotógrafo polaco que colaboró con Paweł Pawlikowski es sus dos cintas en blanco y negro, Ida y Cold War. Por estas dos cintas, Zal recibió dos nominaciones al premio Oscar. Para Pienso en el final, Kaufman y Zal decidieron filmar en el famoso “Academy ratio” como en Ida.

Acá les dejamos el tráiler de Pienso en el final de Charlie Kaufman, la cual formará parte del catálogo de Netflix el próximo 4 de septiembre: