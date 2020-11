Para muchos, ‘Rocky Balboa’ fue el superhéroe de su infancia, el tipo bueno, el que siempre hacía lo correcto. Pero después de 44 años, Sylvester Stallone, finalmente se desmarca del personaje, dejando el cuadrilátero atrás para unirse al elenco de ‘Escuadrón Suicida 2’. La noticia fue confirmada con bombo y platillo tanto por el director James Gunn, como por el propio actor de 74 años.

Como se ha ido haciendo costumbre, el líder de la producción utilizó su cuenta de Instagram para compartir con el fandom las últimas novedades de la secuela, pero la publicación de una nueva fotografía, fechada el 14 de noviembre del 2020, donde Gunn aparece en un bar al lado de Stallone, no pasó desapercibida. Ahí, el director escribió:

“​​Siempre me encanta trabajar con mi amigo @officialslystallone y nuestro trabajo de hoy en #TheSuicideSquad no fue la excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente todavía no tiene idea de lo increíble que es este actor”. En respuesta a uno de los comentarios, el también guionista y productor de ‘Super’, confirmó la noticia.

Por su parte, ‘Rocky’, confesó en un video publicado en el mismo canal, que se siente “muy feliz y orgulloso de integrarse a la producción”. Además, señaló que la primer entrega de ‘Escuadrón Suicida’ le pareció espectacular, por lo que trabajar en la secuela es “increíble”. Sabemos que Sylvester Stallone, es experto en propinar un gancho al hígado, sin embargo, en esta ocasión, se negó a revelar cualquier detalle sobre su papel en la película.

El elenco

Aunque, gracias al dios de los hashtags, podemos descifrar algunas pistas. El actor utilizó etiquetas alusivas a su trayectoria y cualidades físicas, por lo que podemos deducir que su personaje hará gala de sus habilidades en el boxeo. La gran incógnita es si lo hará como villano o policía.

James Gunn y Sylvester Stallone, ya habían trabajado juntos en ‘Guardianes de la Galaxia’, antes de que Disney separara al director de su cargo, tras hacer una serie de publicaciones misóginas en Twitter. El tiempo pasó, se limaron asperezac y ahora el también actor y guionista, ha dado vuelta a la página para dar lo mejor de sí mismo en ‘Escuadrón Suicida 2’.

Sylvester Stallone, compartirá créditos con Margot Robbie, quien repite su icónico personaje de ‘Harley Quin’, Idris Elba como ‘Bloodsport’, Joel Kinnaman, como ‘Rick Flag’ y Taika Waititi, entre muchos más. en una historia inédita inspirada en los comics de Marvel y DC. Si la pandemia lo permite, ‘Escuadrón Suicida 2’,llegará a la pantalla grande el 6 de agosto del 2021. Aprovecha que aún falta tiempo para que te pongas al día analizando la personalidad de cada personaje.