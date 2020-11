Preparen las chimichangas: ‘Deadpool 3’ tendría a dos ganadoras del Emmy como guionistas

Desde su arribo a la gran pantalla en 2016, la franquicia de Deadpool se convirtió en una de las favoritas de los amantes del cine de superhéroes. La primera película, sin duda, rompió el molde un tanto family friendly que otras producciones mantenían, fuesen estas de Fox o Disney.

Luego llegó Deadpool 2 con la misma tinta satírica de la primera entrega, cosechando un éxito rotundo y dejando a los fans con la expectativa alta para una posible tercera parte. Pues bien, parece que la producción de la tercera película del irreverente antihéroe avanza, al menos en lo que se refiere a su equipo de guionistas.

‘Deadpool 3’ sucederá

La compra de 21th Century Fox por parte de The Walt Disney en 2019 dejó en el limbo el futuro de la franquicia Deadpool. Más de uno seguro pensó las posibilidades: seguiría manteniendo el humor ácido, se volvería más amena para toda la familia, se cancelaría. La especulación, desde luego, estaba en la mente de todos.

Sin embargo, las películas protagonizadas por Ryan Reynolds podrán seguir su curso, según parece. Y aunque aún ‘queda en el aire’ la trama y los personajes, nueva información revela que ya hay quien escriba el guión de la que podría ser la primera película de Marvel producida por Fox bajo la tutela de la casa del ratón.

Unas antiguas conocidas de Fox

De acuerdo con lo que señala Deadline, el equipo encargado de escribir el guión de Deadpool 3 serían Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin. El par de hermanas son viejas conocidas de Fox ya que ellas han trabajado desde hace tiempo en la sitcom animada Bob’s Burgers.

El portal anteriormente mencionado especifica que el propio Ryan Reynolds y el equipo de producción de la franquicia habría escogido a las hermanas Molyneux luego de escuchar varias propuestas de diferentes guionistas. La elección, por supuesto, significa el primer paso para comenzar a desarrollar la cinta.

Las fuentes indican que además del regreso de Reynolds y la contratación de Wendy y Lizzie para el guión, la película mantendría la clasificación R de sus antecesoras. En ese sentido, uno de los aspectos que aún no se tienen concretos es si David Leitch volverá para dirigir la cinta pues tiene la agenda ocupada para todo 2021. Aunque se menciona que tiene la puerta abierta para volver a la dirección, se especula que no sería posible ya que no fue parte del equipo que escogió a las hermanas Molyneux.

La carrera de Wendy y Lizzie ha sido exitosa como escritoras y showrunners de distintos contenidos para Fox. Ellas ganaron un Emmy en 2017 gracias a su trabajo en la antes citada Bob’s Burgers, además de que se encuentran trabajando en la próxima serie de Fox The Great North, lista para llegar al canal en febrero de 2021. Habrá que ver cómo sale el fichaje de este reconocido par de escritoras.