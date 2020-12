A principios de 2020, Netflix reveló que tenía un proyecto bajo la manga que reuniría a grandes nombres de la industria bajo la pluma de un señor que nos ha aterrorizado y fascinado con sus historias. Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, estaría de regreso con Death to 2020, un mockumentary donde participan Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Leslie Jones, Lisa Kudrow y muchos más.

Y ahora, finalmente la plataforma de streaming ha liberado el primer tráiler oficial de esta producción con todo y su fecha de estreno. Death to 2020 se estrenará el próximo 27 de diciembre como parte de sus originales… un título bastante interesante para cerrar el año en la plataforma junto a Chilling Adventures of Sabrina (en su última temporada).

Death to 2020

Death to 2020 es un falso documental de comedia que revela y se burla de lo más atípico de este 2020 más allá de la pandemia. De este modo, varios actores y actrices tomarán algunos personajes de la ficción pero que representan políticos, personas de la realeza, científicos, celebridades y ciudadanos normales que hicieron de este año algo más… incómodo.

Por ejemplo, Lisa Kudorw será una mujer enredada en la política mientras Hugh Grant será un historiador que analiza cómo este año ha sido terrible para las sociedades y la humanidad. Al principio mencionamos que estos dos participan en el elenco de Death to 2020 junto a Jackson y Jones.

Pero también tendremos oportunidad de ver a Tracey Ullman, Kumail Nanjiani, Diane Morgan, Cristin Milioti, Joe Keery, Samson Kayo, y muchos más.

Black Mirror

Como también mencionamos, Brooker es el encargado de comandar este nuevo proyecto junto a Annabel Jones, productora de Black Mirror. En la primera sinopsis, se leía “2020: Un año tan (inserte cualquier adjetivo aquí), que incluso los creadores de ‘Black Mirror’ no pudieron hacerla… pero eso no significa que no tuvieran algo qué agregar“.

En una entrevista que salió en los primeros meses de este 2020, cuando la pandemia comenzaba a azotar al mundo entero, Charlie Brooker dijo que este 2020 no entregaría nada de Black Mirror porque podría afectar a las audiencias con sus historias que revelan un futuro nada prometedor a partir de la irracionalidad e irresponsabilidad de las sociedades.

Sin embargo, se dio el tiempo para crear una producción llena de sátiras e ironías en la relación no a lo que pueda pasar en el futuro, sino a lo que realmente sucedió y seguirá sucediendo al menos a principio de 2021.

Por eso nos emociona tanto Death to 2020, pues será un respiro que seguramente guardará algunos elementos narrativos de Black Mirror… Lo que sí es que esperamos que la sexta temporada de esta serie de antología, llegue en 2021. Mientras se revelan los planes a futuro, les dejamos el primer tráiler oficial de Death to 2020: