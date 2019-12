Hace no mucho tiempo, los televidentes se veían obligados a esperar semanalmente para la próxima entrega de sus programas favoritos y se tenían que apegar a seguir la agenda de las televisoras que tenían de manera gratuita o por sistema de paga. Sin embargo, en cuestión de una década esto cambió. Cambió la forma de consumo y la forma de entrega, todo gracias a Netflix…

A principios de la década, ver televisión en sesiones maratónicas metía en la ecuación cintas VHS, principalmente muchos DVD’s o largas noches pegadas a canales que elegían por ti con programas de una o una hora y media de duración.

En un avance rápido hasta 2019, cuando las empresas de medios y tecnología están alterando ese horario, la mayoría de los televidentes que usan los servicios de transmisión de TV de EE. UU. miran un promedio de cuatro horas de contenido de una sola vez, según Deloitte.

En noviembre de 2010, Hulu, que debutó en 2008 como un sitio de transmisión de videos con publicidad, lanzó su servicio de suscripción, que incluyó temporadas completas de ciertos programas por primer vez. Interesantemente casi al mismo tiempo que los horarios estelares de televisión estaban perdiendo control sobre los espectadores, Netflix estaba comenzando a invertir en contenido original, algo que cambiaría por completo la forma de ver televisión.

En 2011, llegó a un acuerdo para grabar su primer programa original, el thriller político House of Cards. Lanzó los 13 episodios de la primera temporada del programa el 1 de febrero de 2013. Algo que cambiaría a la industria para siempre. Posteriormente en julio lo haría con toda la primera temporada de Orange is the New Black.

Este pequeño cambio hizo toda la diferencia: los espectadores quedaron enganchados y el cambio cultural se aceleró. Binge-watch, término en ingles que se refiere a un consumo excesivo de series, fue finalista junto con selfie para la palabra del año 2013 del Oxford Dictionary.

Para comparar modalidades de consumo, Netflix hizo un estudio dentro de la comunidad de sus consumidores para ver qué tipo de lanzamiento preferían. Las opciones eran: un capitulo semanal o toda la serie de un jalón. “Nuestros datos de visualización muestran que la mayoría de los consumidores preferirían tener una temporada completa de un programa disponible para ver a su propio ritmo”, dijo el Director de Contenido de Netflix, Ted Sarandos en ese momento.

Sin embargo, llegando al final de la década la tendencia parece comenzar a revertirse. Tanto Netflix como todos los gigantes de streamig que le siguieron como Apple, HBO, Disney +, Amazon Prime Video y muchas más, están debutando los episodios de sus éxitos semanalmente.

El próximo servicio de transmisión de HBO Max debutará un nuevo episodio de su serie original por semana. Disney + de Walt Disney Co está lanzando episodios semanales para nuevas series, incluido The Mandalorian, relacionado con Star Wars. Apple lanzó tres episodios al mismo tiempo para los dramas The Morning Show y See, y lo está haciendo para la mayoría de las otras series de Apple. Netflix está probando los lanzamientos semanales nuevamente con series como The Good Place.

Este es solo un ejemplo de como la forma de consumir televisión cambió y sigue cambiando constantemente. Las empresas de televisión por medio de streaming son apenas unos infantes cuando hablamos de comprensión total de comportamiento de consumo y es por eso que constantemente cambian de estrategias.

Afortunadamente para todos los amantes de la televisión, esto significa más y más contenido, pero como en todo, hay pros y contras. Esta misma diversificación que produce más contenido, también los separa por plataforma. Teniendo hasta 8 opciones diferentes, cada una queriendo tu suscripción mensual.

Así como en el 2010 nos parecía imposible consumir televisión como lo hacemos ahora, hoy es igualmente imposible poder predecir dónde estaremos al final de la próxima década. Este año finaliza con el inicio de la guerra por ser el gigante del streaming por televisión. Solo el tiempo dirá en dónde dejará a todos los amantes de echarse en un sillón a tener maratónicas sesiones de series y películas.