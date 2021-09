‘Let The Right One In’: Demián Bichir protagonizará una serie sobre vampiros

Demián Bichir lleva un buen rato entrándole a cualquier cantidad de proyecto interesantes en Estados Unidos. Solo para tener una idea, entre 2020 y 2021 el actor ha aparecido en cintas como Godzilla vs. Kong, Chaos Walking y The Midnight Sky… y ahora, se prepara para una nueva aventura esta vez en la televisión.

El mexicano protagonizará Let The Right One In, una serie a la que se le acaba de dar luz verde para una primera temporada en el canal de pago por suscripción Showtime. El episodio piloto agradó a la cadena, misma que recientemente autorizó que comience el rodaje de los demás episodios en 2022.

Demián Bichir protagonizará la serie ‘Let The Right One In’

A principios de este año, se dio a conocer que Demián Bichir se estaba preparando para grabar el episodio piloto de lo que sería la entrega televisiva de Let The Right One In. Esta será una nueva adaptación de la novela de vampiros del mismo nombre creada por autor sueco John Ajvide Lindqvist en 2004, la cual ya ha sido adaptada al cine en dos ocasiones: una en 2008 por el director sueco Tomas Alfredson y otra en 2010 por Matt Reeves, con Chloë Grace Moretz como protagonista.

Eventualmente, entre 2015 y 2016, los derechos de la historia fueron adquiridos por diferentes estudios como A&E y TNT, los cuales finalmente no lograron concretar su visión de lo que debía ser la serie. Y así, de un momento a otro, el proyecto comandado por la casa productora Tomorrow Studios concretó un episodio piloto escrito por Andrew Hinderaker y dirigido por Seith Mann que fue entregado en este 2021 a Showtime. La cadena finalmente dio el visto bueno al proyecto.

Luego de verle potencial al capítulo piloto protagonizado por Demián Bichir, este miércoles 21 de septiembre se informó que Showtime ha dado luz verde para filmar la nueva versión de Let The Right One In. La serie, además, ha recibido un pedido de 10 episodios para su primera temporada.

¿Qué más se sabe sobre la serie?

Por el momento, no se ha especificado una fecha tentativa de estreno, pero Deadline reporta que la nueva Let The Right One In comenzará a grabarse en Nueva York a principios de 2022. Una primera sinopsis oficial indica que la serie se centrará en Eleanor, una joven que vive cautiva -tal vez para siempre- debido a que se convirtió en vampiro desde que era una niña. Ella solo puede salir de noche.

Su padre, por otro lado, hace todo lo posible por proporcionarle la sangre humana que necesita para mantenerse con vida. Será el propio Demián Bichir quien interprete al padre de Eleanor, mientras que esta última será encarnada por la actriz Madison Taylor Baez quien apareció hace poco en Selena: La Serie como la versión infantil de la cantante.

El reparto lo completan Anika Noni Rose, Grace Gummer, Kevin Carroll, Ian Foreman y Jacob Buster, con el antes mencionado Andrew Hinderaker como showrunner. Bichir también ejerce como productor. Habrá que esperar un primer tráiler, así que andaremos atentos por acá con cualquier anuncio que se haga.

