¡Te regalamos el libro oficial del documental ‘The Beatles: Get Back’!

Este 2021, los fans de The Beatles deben estar sumamente contentos porque Peter Jackson y Disney+ les traen una enorme sorpresa, el documental Get Back. Durante casi cuatro años, el director que nos trajo películas increíbles como la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit, trabajó restaurando las imágenes y el audio de aquellas sesiones que dieron como resultado el disco Let It Be, el último disco lanzado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr como banda.

Por supuesto que esta noticia es increíble. No solo porque se trata de grabaciones antiguas que por décadas estuvieron ocultas –y que ni siquiera Paul, Ringo o las familias de Harrison y Lennon habían visto antes–, también nos muestra una faceta bastante interesante en la carrera de los Fab Four. En aquel momento ya existían tensiones entre los integrantes; sin embargo, dejaron todas sus diferencias para volver al estudio a trabajar en un nuevo material discográfico.

‘The Beatles: Get Back’ ya se estrenó y es una verdadera maravilla

Después de mucha espera, este 25, 26 y 27 de noviembre por fin se estrena The Beatles: Get Back en Disney +, con tres episodios de casi dos horas y media de duración. Y para serles muy honestos, tuvimos la oportunidad de ver completos cada uno de los capítulos y podemos contarles que es una verdadera joya que si eres fanático del cuarteto de Liverpool o melómano, no lo puedes dejar pasar… ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues hay muchas razones que lo convierten en un documento histórico.

Para empezar, tiene escenas que no aparecieron en la película de Let It Be de 1970, hay momentos espectaculares donde vemos la magia que surgía cuando John, Paul, George y Ringo tomaban sus instrumentos para crear esas canciones que amamos, y otros un tanto complicados (como cuando Harrison dejó la banda). Pero gracias a esta docuserie, tenemos la oportunidad de ver desde la intimidad, profesional y personal, a la banda más grande de todos los tiempos (ACÁ les dejamos nuestra reseña).

¿Cómo les caería un regalo de los Fab Four?

Además del documental, Peter Jackson así como Apple Corps. y la editorial Callaway crearon un libro en el que vienen un montón de fotografías tomadas por Ethan A. Russell y Linda McCartney de aquellas sesiones de Get Back, así como algunas imágenes restauradas del material originales. Ahora bien, sabemos que en Sopitas.com tenemos un montón de fans de The Beatles, es por eso que queremos regalarles este libro sumamente especial para que lo presuman con todo el mundo.

¿Les gustaría llevárselo? Lo único que necesitan es entrarle a la siguiente dinámica y seguir todos los pasos a la perfección para ganar, ¿están listos? Ahí les va cómo está la cosa.

Acá la dinámica

1. Sigue a Sopitas y Sopitas FM en todas sus redes (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok).

2. Responde las siguientes preguntas:

¿Cuántas canciones de George Harrison aparecen en Let It Be?

¿En qué rolas de Let It Be toca el bajo (o la guitarra barítono) John Lennon?

En total, ¿a cuántas horas de audio y video tuvo acceso Peter Jackson para crear el documental?

¿En qué fecha The Beatles dieron el famoso ‘concierto en la azotea’?

¿Quién fue el tecladista invitado que tocó en las sesiones de Let It Be?

¿Cuánto tiempo se tardaron Peter Jackson y su equipo en restaurar todo el material para el documental?

¿En cuántas partes está dividido el libro de The Beatles: Get Back?

¿Quieren pistas para responder las preguntas? Bueno, pues POR ACÁ y ACÁ encontrarán información que les servirá.

3. Ingresa tus respuestas en ESTE ENLACE y llena los demás campos que se te piden (no olvides revisar muy bien tus datos y escribirlos correctamente, porque con ellos te contactaremos)

¡Y listo! Eso es todo lo que necesitan para participar y llevarse esta joyita que cualquier Beatlemano quisiera tener en su enorme colección. Solo nos queda desearles mucha suerte y que gane el mejor.

Importante

– Para participar hay que haber dado like a SopitasFM en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. También a Sopitas en Twitter, Facebook e Instagram.

– Además de notificar vía mail al ganador, pondremos su nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza el viernes 26 de noviembre y termina el lunes 29 por la mañana

– El ganador será notificado el lunes 29 de noviembre en el transcurso del día.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.