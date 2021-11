Para verdaderos fans: ¡Sopitas.com te regala una raqueta firmada por Serena Williams!

Sin duda, en el mundo del deporte hay mujeres que han hecho historia por sus enormes hazañas, y si tuviéramos que hacer una lista, dentro de los primeros lugares tendría que estar Serena Williams. No nos equivocamos y mucho menos exageramos al decir que es la tenista más grande e importante de todos los tiempos, es un ícono de las canchas que a lo largo de su carrera, además de inspirar a miles de niñas en todo el mundo, ha dejado marcas que será muy difícil que alguien logre romper en un buen rato.

Serena es la menor de cinco hermanas y empezó a jugar tenis cuando apenas tenía tres años, bajo los entrenamientos de su padres: Richard Williams y Oracene Price. A pesar de que en un inicio los reflectores estuvieron en Venus, la más chica de la familia logró sobresalir rápidamente en las competencias junior para convertirse en profesional a los 14 años. A partir de ese momento, el mundo del tenis no la perdió de vista hasta que finalmente se hizo una leyenda de las canchas.

Por fin veremos un poco de la historia de los Williams en ‘King Richard’

La historia de Serena Williams y su hermana Venus, está muy bien documentada; sin embargo, no como tal los pasos que tuvieron que pasar para convertirse en las mejores tenistas del mundo. Pero no se preocupen, que el próximo 2 de diciembre podremos ver en la pantalla grande una buena parte de su camino en King Richard, la película protagonizada por Will Smith. Y sin duda, si ustedes son fans de este deporte o de todo lo que han conseguidos las hermanas Williams, no se la pueden perder.

Para que se den una idea, la cinta se centra en Richard Williams (Smith), un hombre bastante obstinado que con base al esfuerzo, sacrificio, dedicación y mucho entrenamiento, crió a dos de las deportistas más importantes de todos los tiempos. Con una visión sumamente clara del futuro de sus hijas (porque hasta tenía un plan para cada una) y utilizando métodos poco convencionales, consiguió que Serena y Venus dejaran un barrio peligroso para convertirse en iconos del tenis.

¿Quién quiere una raqueta firmada por Serena Williams?

Como sabemos que en Sopitas.com tenemos fans de Serena Williams, junto con King Richard queremos adelantarles la Navidad y regalarles algo muy especial. Resulta que nos llegó una raqueta firmada por puño y letra por la mismísima Serena, un verdadero artículo de colección que estamos seguros podrás presumir con todo el mundo. ¿Quieres llevártela? Bueno, pues lo único que deberás hacer para participar es entrarle a las dos etapas de dinámicas que armaremos, ¿están listos? Ahí va.

ETAPA 1

1. La primera etapa es relativamente sencilla, porque tendrás que seguir a Sopitas (Twitter, Facebook e Instagram), Sopitas FM (Twitter, Facebook, Instagram y TikTok) y Sopitas Deportes (Facebook e Instagram) en todas las redes sociales.

2. Suscríbete a nuestro Newsletter (POR ACÁ se los dejamos)

3. Ambos pasos son indispensables y de verdad tendrán que seguirnos en todos lados, porque en la segunda etapa les haremos algunas preguntas que solo encontrarán en nuestras redes así como en el Newsletter.

El 30 de noviembre arrancaremos con la segunda parte de esta dinámica para que se lleven la raqueta firmada por Serena Williams, así que sigan pendientes.

Importante

– Para participar hay que haber seguido todos los pasos, suscribirse a nuestro Newsletter y dado like a Sopitas, SopitasFM y Sopitas en Facebook, Twitter e Instagram.

– Esta dinámica comienza el 29 de noviembre y termina el 1 de diciembre en el transcurso de la mañana.

– El ganador será notificado el 1 de diciembre en el transcurso de la noche.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Solo se harán envíos a la Ciudad de México o Zona Metropolitana

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.