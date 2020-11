Avísenle: Director deja el micrófono prendido y se burla de la casa de un actor en una audición

Si algo nos ha quedado claro es que nada es fácil en esta vida, hay que trabajar muy duro para alcanzar los sueños que queremos, incluso si se trata de ser una figura de Hollywood. Las películas y distintos casos han demostrado esto, y en estos tiempos de pandemia es aún más complicado obtener un papel en cualquier producción, sobre todo si los directores te ponen trabas y hablan mal de ti, como le pasó a Lukas Gage.

El actor de 25 años, mejor conocido por interpretar a Tyler Clarkson en Euphoria de HBO pasó un momento bastante bochornoso que por supuesto quedó grabado para la posteridad. El pasado viernes 20 de noviembre, Gage publicó un video en su cuenta de Twitter con un mensaje contundente: “si eres un director que habla mierda, asegúrate de silenciar tu mierda en las reuniones de Zoom”.

También puedes leer: ‘EUPHORIA’ Y ZENDAYA ESTARÁN DE REGRESO ESTE 2020 CON UN ESPECIAL PARA HBO

El penoso momento que tuvo que pasar Lukas Gage

Resulta que Lukas Gage estaba haciendo una audición en línea para un papel. Antes de empezar el casting, escuchó cómo el director –del que no se sabía su identidad– comentaba con otra persona y en tono despectivo el tamaño y el aspecto de su casa. “Esa pobre gente que vive en esos apartamentos pequeños… Mira ese fondo, con la tele…”, se escucha en el video, sin saber que su micrófono no estaba apagado y que todos escucharon lo que dijo. ¡PLOP!

Lukas por supuesto que lo interrumpió para dejarle muy claro que no estaba silenciado. “Sé que es un apartamento de mierda. Por eso, dame este trabajo y podré conseguir uno mejor”, mencionó Gage, sonriendo y manteniendo la calma en todo momento. En el momento, el director se disculpó con él, pero el actor insistió: “No pasa nada, sé que vivo en una caja de cuatro por cuatro. Dame el trabajo y estaremos bien”.

Ver en YouTube

Hollywood apoyó a este joven actor

Por supuesto que el video se hizo viral y llegó a todos lados, hasta a algunas figuras de Hollywood, quienes se solidarizaron con Lukas Gage por los comentarios que tuvo que soportar por parte del director. Judd Apatow, Seth MacFarlane, Sophie Turner, Joe Jonas, Eiza González, Bella Thorne, January Jones, Dakota Fanning, Cynthia Erivo, Wilmer Valderrama, Sophia Bush y Paul Mescal son solo algunos de los nombres conocidos que no dudaron en mostrarle su apoyo.

“Respuesta con clase Lukas, Qué imbécil, dime quién es para poder tomar nota de no trabajar nunca con esa persona”, escribió January Jones. “No sé cómo reaccionaste tan bien”, comentó Patrick Schwarzenegger, mientras que Cynthia Erivo, dijo: “En nombre de quienquiera que fuera esa persona, lo siento mucho, eso es inaceptable. Lo manejaste con total ingenio”. Estos son los mensajes que se pueden leer en su cuenta de Instagram.

Ya sabemos quién es el director y volvió a pedir disculpas

Ante toda la presión mediática sobre este casting tan desafortunado de Lukas Gage, la persona que criticó el lugar donde vive decidió dar la cara. Resulta que el director era Tristram Shapeero, quien ha trabajado en series como The Unbreakable Kimmy Schmidt, Brooklyn Nine-Nine y Never Have I Ever, quien después del apoyo que recibió, volvió a pedirle disculpas al joven actor por todos sus comentarios.

En una carta publicada por Deadline, Shapeero inició hablando sobre el incidente y se hizo responsable de sus actos: “Ante todo, ofrezco al señor Gage una disculpa sincera por mis palabras ofensivas, por mi comportamiento poco profesional durante la audición y por no darle el enfoque y la atención que merecía. Mi trabajo es evaluar a los actores en relación con el papel que intentan interpretar. Lukas se merecía algo mejor”.

Después, Tristram explicó todo lo que dijo a Lukas Gage y la naturaleza de sus palabras: “Utilicé la palabra ‘pobre’ en el sentido de que merecía simpatía, en oposición a cualquier juicio económico. Mis palabras iban desde un lugar genuino de apreciación por lo que los actores tenían que soportar, atrapados en espacios confinados, encontrando dentro de sí mismos la forma de dar una actuación ganadora en estas condiciones”.

Ya para terminar, el director mencionó que de esta situación aprendió muchas cosas, que aplicará en sus futuras producciones: “Salgo de este incidente como un hombre más empático; un director más centrado y prometo, ser un compañero aún mejor para los actores desde el proceso de audición hasta el corte final”. Después de esto, el actor no ha mencionado nada más al respecto.