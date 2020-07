Disney cancela el estreno de ‘Mulán’ y retrasa un año las secuelas de ‘Star Wars’ y ‘Avatar’

Si creíste que la vida no se podía poner peor, espera un unos segundos. Si creíste que las cosas por fin empezaban a mejorar, también espérate unas cuantas palabras. El 2020 no da tregua y los lanzamientos de las películas más esperadas del año tampoco lo hacen. De acuerdo a Variety, Disney ha anunciado una sacudida masiva de su próximo calendario de lanzamientos. La mayor noticia es que la próxima trilogía de Star Wars y la secuelas de Avatar se mueven un año y Mulán se va indefinidamente.

Disney nos mueve ‘Star Wars’ y las secuelas de ‘Avatar’

Disney es conocido por amar la época navideña para lanzar sus producciones de Star Wars (venden mucha mercancía gracias a Santa Claus $). Esta tendencia no va a cambiar en lo absoluto, pero la próxima producción ambientada en una galaxia muy, muy lejana, llegará el 22 de diciembre de 2023.

Cada seguimiento, por consecuencia, también se retrasa un año. La segunda entrega de Star Wars llegará el 19 de diciembre de 2025 y la tercera llegará el 17 de diciembre de 2027.

La cosa no se acaba aquí. Para todos los que querían visitar Pandora una vez más, también les tenemos malas noticias. Las cuatro secuelas de Avatar de James Cameron también se recorrieron en el calendario de Disney. La primera estaba dirigida a diciembre de 2021 antes de que la crisis del coronavirus cerrara la producción.

Ahora, para ver Avatar 2, nos vamos a tener que esperar hasta el 16 de diciembre de 2022, con 3, 4 y 5 para el 20 de diciembre de 2024; 18 de diciembre de 2026; y 22 de diciembre de 2028, respectivamente. Por aquí también quieren aprovechar la generosidad de Santa Claus (sólo si te portaste bien).

‘Mulán’ y ‘The French Dispatch’ se van indefinidamente

La película de terror continua. Tal vez se retrasó el lanzamiento de Star Wars y Avatar, pero Mulán y The French Dispatch de Wes Anderson no sufrieron el mismo destino. Para bien o para mal (probablemente la segunda), ambas películas fueron retiradas completamente del calendario de Disney. Al parecer, los estudios de producción más grandes del mundo se están rindiendo por completo ante este 2020.

¿Por qué detenernos ahora? La película de terror sobrenatural dirigida por Scott Cooper y producida por Guillermo Del Toro, Antlers, originalmente prevista para abril de este año, ahora se espera para el 19 de febrero de 2021.

¿Y ‘X-Men’ y Marvel?

En otras noticias un poco más positivas, la película X-Men: The New Mutants todavía aparece en la lista el 28 de agosto, donde ahora se le une The Personal History of David Copperfield.

Fanáticos de Marvel, pueden estar tranquilos. Por el momento ninguna de las próximas películas de Marvel Cinematic Universe parece verse afectada. Black Widow todavía espera ver pantallas el 6 de noviembre. Soul de Pixar todavía debutará el 20 de noviembre y la adaptación de West Side Story de Steven Spielberg se estrenará en los cines el 18 de diciembre.

Todos estos cambios llegan tres meses después de que Disney reorganizó por última vez su calendario de lanzamientos. En gran parte todo empezó una vez más después de que Tenet, el éxito de taquilla de Christopher Nolan, postergara su lanzamiento indefinidamente.