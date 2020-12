Star Wars, Marvel y los anuncios más importantes del Disney Investor Day

Ya se nos está terminando el 2020, pero seguimos recibiendo grandes noticias del mundo del entretenimiento de cara al próximo año. El turno ahora fue de The Walt Disney Company luego de que hoy se llevara a cabo el Disney Investor Day, donde pudimos conocer los proyectos que la compañía tiene preparados para los próximos meses.

Hubo de todo: anuncios de nuevas películas, series, actualizaciones de servicios de streaming. En fin, un montón de novedades que sobre las que tendremos que estar atentos a partir de 2021. A continuación te mostraremos los anuncios más importantes del evento de hoy.

Nuevo contenido cortesía de Disney

Disney quiere cerrar el año con broche de oro y lo hace con la noticia nuevos lanzamientos. En el Investor Day de hoy, la compañía reveló ya se prepara el lanzamiento de 1o series de Star Wars y 10 series de Marvel para los próximos años. Kareem Daniel, jefe de distribución de Disney, dijo también que habrá 15 nuevos live-action, nuevas series de tanto de Disney Animation Studios como de Pixar y todo llegará directamente a Disney+.

Junto al anuncio de estas producciones, Disney también reveló que el póster oficial de la película animada Raya & The Last Dragon que se estrenará tanto en cines como en acceso premium de Disney+ el próximo 5 de marzo. Mira el poster a continuación.

La plataforma Star llegará a Latinoamerica

La compañía de Mickey Mouse también reveló el lanzamiento en mercados fuera de Estados Unidos de las plataformas Star y Star+, basadas en el éxito que Disney+ experimentó en diversas partes del mundo como Latinoamérica a donde llegó el pasado mes de noviembre. Estas plataformas se caracteriza conglomerar contenido deportivo y para adultos, que vendrían siendo los programas de Fox, especiales de ESPN y más.

Mientras que en algunos mercados Star+ llegarán como un servicio anexo a Disney+, la nueva plataforma llegará a Latinoamérica como una aplicación independiente. De acuerdo con uno de los tweets compartidos desde la cuenta de Disney, el servicio arribará los países latinoamericanos en junio de 2021.

Series de FX

Saha Shogun de FX

Serie de Alien

Y: The Last Man con Diane Lane

Reservation Dogs

Cuarta temporada de The Handmaid’s Tale en 2021

American Horror Stories – nueva antología

Platform

Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman y Melissa McCarthy

Dopesick

The Dropout

Only Murders in the Building con Selena Gomez y Steve Martin

Series de Lucasfilm

Rangers of The Republic

Ahosoka (con Rosario Dawson)

Andor (con Diego Luna)

Obi Wan Kenobi (con Hayden Christensen)

Star Wars- The Bad Batch

Visions