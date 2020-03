Los lanzamientos mundiales de las películas que amamos como James Bond, no son lo único de la industria del cine que se está viendo afectado por el COVID-19. Recientemente, dos de las productoras más grandes del mundo, Disney y Netflix, pospusieron la realización de todas sus películas y series de televisión.

Hablando específicamente de Netflix, la plataforma todavía no hace ningún anuncio oficial, pero el reportero de The New York Times, John Koblin, reveló que la compañía suspenderá sus producciones por un lapso mínimo de dos semanas en Estados Unidos y Canadá.

JUST IN: Netflix is halting production on all scripted TV series and films in the US and Canada for at least two weeks, two people briefed on the plans tell me. This will affect dozens of shows/movies.

— John Koblin (@koblin) March 13, 2020