“Ni se parecen”: ¿Por qué Disney perdió los derechos de Scrat de ‘La era de hielo’?

Hace 20 años, 20th Century Fox estrenó una de sus películas animadas más exitosas hasta la fecha. Bajo el título de La era de hielo (Ice Age), nos presentaron a algunos personajes entrañables que hemos visto en varias entregas. Tal es el caso de Manny, Diego, Sid y uno de los más extraños pero encantandores, Scrat. AQUÍ un corto protagonizado por esta criatura.

Pues bien. Uno de estos personajes deja de pertenecer a Disney (acuérdense que la casa del ratón compró a Fox en 2019), y la duda es de qué va a pasar con la franquicia considerando, además, de que se viene una nueva producción. Pero vamos partes, así que por acá les iremos contando cómo se puso la cosa en un pleito que lleva 20 años.

Ivy Supersonic, la “creadora” de Sqrat (Scrat)

De acuerdo con Ivy Silberstein, mejor conocida como Ivy Supersonic, en 1999 se paseaba por un parque de la ciudad de Nueva York cando vio a un animal que llamó su atención, pues no podía definir si se trataba de una rata o de una ardilla. Pensó que se trataba de una “sqrat”, cuya palabra es una combinación entre “squirrel” y “rat” (ardilla y rata, espectivamente).

Fue ahí cuando pensó que ese animal se podía convertir en un dibujo animado. Creó de manera oficial a “Sqrat” y comenzó a mostrarlo y ofrecerlo dentro de la industria del entretenimiento. En febrero de 2000, apareció en un segmento de la CNN mostrando su creación bajo el slogan de “Move over Mickey, here comes Sqrat“.

Fue así como se lanzó a Fox para mostrar el dibujo, el cual fue rechazado. Sin emabrgo, como ella misma ha contado en la página oficial de Sqrat, en 2002 se sorprendió de ver una versión distinta de su creación dentro de los pósteres de promoción de una nueva cinta titulada La era de hielo. Ivy Supersonic ha dicho que ella cree que Rupert Murdoch, quien fuera dueño de Fox y Blue Sky en los dosmiles, sabía que Sqrat era su personaje y aún así decidieron usarlo en la película.

La demanda y el triunfo

La demanda emitida por Ivy Supersonic se puso complicada con los años porque en 2001, la también diseñadora de modas tuvo un problema con el registro de marca que imposibilitó terminar por completo el documento que decía que ella era la dueña de Sqrat. Cuando se dio cuenta, ya era muy tarde.

Pero fue en el verano de 2003 que se determinó que ambas partes, tanto Fox como Supersonic, compartirían los derechos del personaje como copropietarios. Unos años después, en 2010, le permitieron registrar la marca de Sqrat y hacer uso libre para distintas publicaciones editoriales, fílmicas, televisivas, digitales o en videojuegos.

Pero fue hasta ahora que Ivy Supersonic ganó por completo, convirtiéndose en la única dueña de los derechos de Sqrat y Scrat. Esto pone en jaque el futuro del personaje dentro de la franquicia de La era de hielo.

“Ni se parecen”

Algunos usuarios han reaccionado a la noticia de la victoria de Ivy Supersonic, sobretodo porque esto podría significar el fin de Scart dentro de la franquicia fílmica y televisiva. Es decir, que nunca más lo podríamos vovler a ver. Algunos internautas han reaccionado de manera negativa al asegurar que Sqrat y Scrat ni siquiera tienen parecido físico.

Otros señalaron que Scrat se parece más a la “ardilla dientes de sable”. Pero acá hay una cosa extraña, pues este animal se pudo definir en su totalidad apenas en 2011 cuando científicos encontraron fósiles en Argentina que mantienen un parecido enorme con el animal que aparece en La era de hielo.

En 2002, en el mismo año de estreno de la cinta, encontraron un pedazo de cráneo que por estar incrustado en una piedra, era imposible definir de qué animal se trataba. Tres años después, determinaron que era una ardilla dientes de sable.