Llegó diciembre y con este mes también arriba nuevo contenido a Disney+. Así es, la nueva plataforma de streaming prepara su primer mes de lanzamientos exclusivos y vaya que vienen con muchas sorpresas que no puedes deja pasar por nada del mundo.

Películas, series, cortometrajes animados y un buen compendio de entregas exclusivas llegarán en los próximos días para que comiences a agendar un maratón de la mejor manera. Además, como también se vienen las fechas decembrinas, el servicio se luce con algunas producciones navideñas para calentar motores rumbo al 25 de diciembre. A continuación, te mostramos los estrenos de diciembre en Disney+.

Mulán

El live-action más esperado del año por fin llega a Disney+ y el público en Latinoamérica podrá verlo con total libertad cuántas veces quiera. Debido a la pandemia, el estreno de la película no se hizo como naturalmente se esperaba (en marzo de 2020) y tuvo que subirse a la plataforma. Ahora que el servicio está en México, no hay excusa para perdértela.

La cinta dirigida por Niki Caro estrena el próximo viernes 4 de diciembre en el catálogo de la plataforma, para que vayas preparando el plan después del trabajo, de la escuela, con amigos, novia/o como gustes verla. Checa el avance para que no la pienses tanto.

Godmothered

Por estrenos cinematográficos no paramos. Disney+ tiene todo preparado para hacerle un espacio en el catálogo a Godmothered (‘Amadrinhada’) que estrenará exclusivamente en la plataforma. La película es protagonizada por Jillian Bell junto a Isla Fisher y promete ser una experiencia divertida.

Esta mágica comedia nos traerá la historia de Eleanor, un hada madrina en formación que se enfrenta a un hecho casi definitivo: la profesión de hada madrina se extingue. Así, nuestra protagonista se embarcará en una aventura para demostrar que las hadas madrinas aún son indispensables y que si existe el “felices para siempre”. La cinta estrena el 4 de diciembre.

Safety: La Última Línea de Defensa

Las películas biográficas también harán aparición especial en Disney+. En este mes tendremos la oportunidad de ver Safety: La Última Línea de Defensa, una cinta que se basa en la historia real del jugador de fútbol americano Ray McElrathbey.

Diversas experiencias personales dificultan su camino a la consecución de un beca deportiva que lo encumbrará para jugar profesionalmente en el futuro. Así, Ray se enfrenta a una madre problemática y lidia con el hecho de tener que cuidar a su hermano menor. La cinta llega a la plataforma el 11 de diciembre.

Soul

La próxima producción de Pixar tendrá su estreno exclusivo en Disney+ y ya no podemos esperar más a verla. Soul llega con gran expectativa no solo por la gran trama que tiene (nada nuevo de la casa productora), sino además por toda la composición musical detrás de su desarrollo.

Las calles de Nueva York son el escenario donde conoceremos la historia Joe Gardner (con la voz de Jamie Foxx), un profesor de secundaria cuya pasión verdadera es el jazz. Justo cuando encuentra la oportunidad de dedicarse a lo que le gusta, deberá frenar sus aspiraciones para ayudar a un alma a que encuentre su propósito para acceder al plano terrenal. Esta apasionante aventura llegará el 25 de diciembre.

Black Beauty

El director Ashley Avis presenta una cinta dramática basada en la novela homónima de 1877 escrita por Anna Sewell que llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre. Black Beauty (‘Belleza Negra’) estará protagonizada por Mackenzie Foy junto a Kate Winslet y promete mantenernos al filo del asiento.

Una joven quien desafortunadamente pierde a su familia en un accidente debe quedarse a vivir con su tío, un hombre duro pero honrado que acaba de comprar a un hermoso caballo negro. Este animalito nos cuenta su vida en medio del conflicto familiar de su dueño y pronto entabla una amistad con la joven, con quien comparte muchas similitudes en cuanto a sus vivencias al haber perdido a sus respectivas familias.

También habrá series en Disney+: Becoming

Las series no podían faltar en este mes de diciembre y, en esta ocasión, te contamos sobre Becoming. Esta serie, que tendrá un destello cercano al género documental, nos hablará sobre las inspiradoras historias de diversas figuras del deporte, el entretenimiento y más.

El productor ejecutivo es el basquetbolista LeBron James quien en su primera temporada se encargó de recabar las historias de vida de artistas y atletas como Anthony Davis, Adam Devine, Candace Parker, Ashley Tisdale, Nick Cannon, Julianne Hough y más ídolos. La serie arriba a la plataforma el próximo 18 de diciembre.

Escuela de Ballet

Originalmente titulada On Pointe, esta serie documental nos adentrará en la vida artística que se desarrolla en la Escuela de Ballet Americano de Nueva York. De esta manera, veremos todos los esfuerzos de los estudiantes por conseguir las distinciones que los avalen como algunos de los mejores bailarines del país.

Los alumnos de la escuela darán lo mejor de sí mismos para llevar a cabo la presentación anual de El Cascanueces en el afamado Lincoln Center. La serie constará de seis partes y llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 18 de diciembre.

Inside Pixar

Desde que Toy Story llegó a las salas de cine del mundo, los cinéfilos se han preguntado cómo y de qué manera se desempeña el trabajo en la increíble casa productora Pixar. Con los años ha evolucionado y refinado su manera de trabajo, todo gracias a un equipo tremendo de profesionales dispuestos siempre a dar las mejores historias.

Inside Pixar (‘Por Dentro de Pixar’) es una serie documental con la que conoceremos, nos adentraremos y descubriremos las historias personales y profesionales que han cimentado la cultura, el arte y la visión de Pixar Animation Studios. Este será estreno navideño ya que llega a la plataforma de Disney+ el 25 de diciembre.

Cortometrajes y SparkShorts exclusivos de Disney+

Si pensabas que solo veríamos series y películas ¡pues sorpresa! También habrá cortometrajes. El mes de diciembre será el momento indicado para que llegue a Disney+ Érase Una Vez un Muñeco de Nieve (‘Once Upon a Snowman’).

La historia de Frozen se convirtió en una de las franquicias animadas más importantes de Disney sin duda y el personaje de Olaf uno de lo más queridos. Pues bien, ahora conoceremos qué es lo que pasó con él cuando no lo vimos en pantalla. Agenda este corto animado para el 18 de diciembre.

Out

Pixar le ha abierto la posibilidad a diferentes productores y desarrolladores con el proyecto conocido como SparkShorts. Así es como, con un presupuesto limitado y un tiempo aproximado de seis meses, los creadores desarrollan un cortometraje independiente que usualmente se basa en algún tipo de experiencia personal.

Y precisamente Out es uno de los más reconocidos de esta serie de cortos y uno de los más relevantes ya que, por primera vez, una producción de Disney/Pixar tiene un par de personajes abiertamente de la comunidad gay. Este hermoso cortometraje llega a la plataforma el 18 de diciembre.

Madriguera

Un SparkShort más se une a los estrenos decembrinos. Madriguera (‘Burrow’) llegará oficialmente a Disney+ el mismo día que la película Soul. De hecho, se tenía contemplado que este fuera al tradicional corto introductorio que se utiliza en las películas de Pixar.

Una joven coneja se empeña en cavar la madriguera de sus sueños, aún cuando no entiende para qué o con que propósito lo hace. A medida que transcurre la historia, la protagonista se mete en diversos problemas que le hacen darse cuenta que no es malo pedir ayuda. Apunta el 25 de diciembre para verla.

Especiales navideños, otras cintas, series y más

Especiales navideños y otras sorpresas

-High School Musical: El musical: Especial de las Fiestas : 11 de diciembre

-LEGO Star Wars: Especial de las Fiestas : 4 de diciembre

–Jingle All The Way 2/El Regalo Prometido 2 (2014): 4 de diciembre

-Disney Gallery: The Mandalorian, especial segunda temporada: 25 de diciembre

Películas que llegan a la plataforma

–Ford v Ferrari/Contra lo Imposible (2019): 18 de diciembre

–Home Alone/Mi Pobre Angelito (1990): ya disponible

–Epic/El Reino Secreto (2013): 4 de diciembre

–Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul/ El Diario de Greg: Un Viaje de Locos (2017): 25 de diciembre

Series que llegan a la plataforma

–Conociendo a los Chimpancés: 25 de diciembre

-Single Parents: 18 de diciembre

-Marvel Comics X-Men: 18 de diciembre

-Secretos Veterinarios, segunda temporada: 18 de diciembre

-The Big Fib/El Gran Mentiroso: 25 de diciembre

