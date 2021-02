¡Ya mero! Disney+ revela la fecha de estreno de ‘Loki’ y ‘Monsters at Work’

WandaVision ha sido todo un fenómeno entre los fans del MCU y los usuarios de Disney+. La primera serie original de Marvel Studios, estrenó sus primeros dos episodios el pasado 15 de enero, generando demasiadas dudas respecto al tono, la historia y cómo diantres se conectaría con la segunda película de Doctor Strange y las siguientes fases.

Actualmente, vamos en el séptimo episodio de un total de nueve. Y en cada entrega, el internet se vuelve loco con las referencias de sitcoms como Malcolm, Modern Family o The Office y las revelaciones entre los personajes.

¿Qué sigue? El fin de WandaVision, el estreno en marzo de The Falcon and the Winter Soldier, y el último título de televisión del universo de Marvel: Loki protagonizada por Tom Hiddleston. ¿Hay novedades? Sí, a fecha de estreno.

Loki

El primer avance de Loki lo tuvimos a principios de diciembre con el que descubrimos que esta serie se situará cuando Loki desaparece de Nueva York con es Teseracto. Esta escena la vemos en Avengers: Endgame cuando viajan en el tiempo para conseguir las Gemas del Infinito y Tony Stark sufre un infarto provocado por Ant-Man.

Y ahora, se ha revelado la fecha de estreno para Loki en Disney+: 11 de junio de 2021. Al principio se había hablado de un estreno en mayo, pero finalmente decidieron irse a junio, en medio de más estrenos (de televisión) que la plataforma de streaming tiene preparados para el resto del año a partir de abril. Acá se los dejamos:

Big Shot 16 de abril

Star Wars: The Bad Batch 4 de mayo

High School Musical: The Musical: The Series (segunda temporada) – 14 de mayo

Loki – 11 de junio

Zenimation (segunda temporada) – 11 de junio

The Mysterious Benedict Society – 25 de junio

Monsters at Work – 2 de julio

Turner & Hooch – 16 de julio

Chip ‘N’ Dale: Park Live – 23 de julio

Monsters at Work

Monsters at Work es una de las series que están próximas a estrenarse en Disney+ de manera exclusiva. El 2 de julio es la fecha pactada para que llegue al catálogo de originales, y nos da mucha emoción porque es el regreso al universo de Monsters Inc. después de años de habernos despedido de ellos.

Pete Docter estrenó Monsters Inc. en 2001 y se convirtió en uno de los éxitos más grandes de Pixar. Para 2013, Dan Scanlon estrenó Monsters University, una precuela de la cinta de 2001 donde vimos a Sully y Mike en la universidad en su camino a convertirse en el mejor asustador y el mejor manager, respectivamente.

Y ahora, retomando la trama y los personajes, es que saldrá Monsters at Work, la cual como se ha revelado, toma lugar el día después de que la planta de energía se convierte en un lugar de risas y no de sustos. Como recordamos, al final de Monsters Inc., descubren que las risas tienen mayor potencia que los gritos para crear energía para Monstropolis.

El personaje central es Tylor Tuskmon, un monstruo que siempre soñó con ser un asustador, y cuando finalmente llega a Monsters Incorporated, se da cuenta que debe ser un comediante y no un sujeto aterrador. Billy Crystal y John Goodman volverán para sus personajes de Mike y Sully.