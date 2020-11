¡Eran cuetes! Así fue el recibimiento de Disney+ en México

¡Avísenme!… Era la medianoche de este martes cuando muchos en la CDMX nos despertamos con “el Jesús en la boca” (como dirían las jefecitas) gracias a los ruidos de fuertes detonaciones, las cuales para nuestra suerte fueron producto de los fuegos artificiales que le dieron la bienvenida a Disney+.

Como saben, este 17 de noviembre –y después de tanto tiempo– la plataforma de streaming del famoso ratón finalmente llegó a nuestro país y a toda Latinoamérica, razón por la que muchos se desvelaron para poder los contenidos de Disney y de otras casas que que ha adquirido en los últimos años, como es el caso de Marvel Studios, Pixar, Lucasfilm, 21th Century Fox, entre otros.

Resulta que en el WTC de la Ciudad de México (ubicado en la Colonia Nápoles) se lanzaron fuegos artificiales para celebrar el debut de Disney+ en el país, un gesto muy bonito pero que le sacó un susto a más de uno, pues en redes sociales muchos vecinos de la colonia Del Valle y la Nápoles comenzaron a pensar que era una balacera.

Total que las dudas quedaron dispersas cuando varios usuarios en Twitter comenzaron a compartir los videos del momento en el que, con bombo y platillo, se dio la bienvenida a Disney+ en México. Imágenes que obviamente les dejaremos a continuación:

No eran balazos amixes de la Del Valle, Nápoles, etc., era el lanzamiento de Disney Plus 💥pic.twitter.com/BeOn1ZMr6Y

— René Said (@ReneSaid) November 17, 2020