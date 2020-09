Disney retrasa el estreno de ‘Black Widow’, ‘Eternals’, ‘West Side Story’ y más

La industria del cine se las ha visto negras con la crisis sanitaria por el COVID-19, y parece que las cosas no van a mejorar en un buen rato. La razón se encuentra en que el calendario de estrenos ha presentado nuevos cambios, sobre todo en cuanto a producciones de Disney con sus títulos más fuertes.

Disney anunció que sus películas más esperadas o que representaban un estreno fuerte, se moverán para mediados y finales del próximo año. Esto sólo se traduce en que hay menos películas que inviten a la gente a volver al cine… aunque para ser honestos, ni siquiera un gran título era sinónimo de esto. Pregúntenle a TENET de Christopher Nolan.

Cambios en el MCU

Para empezar, el cambio de fecha que más nos dolió es el de Black Widow. La película de Scarlett Johansson pasó del 6 de noviembre para el 7 de mayo de 2021, casi un año después de su primera fecha. Algunos usuarios pidieron que Disney la liberara en Disney+, pero después de los resultados de Mulán, parece que se van a aferrar a estrenarla en salas de cine… pero la cosa es que hasta 2021.

Eternals, película protagonizada por Salma Hayek y Angelina Jolie, nunca tuvo una fecha específica, pero su estreno se esperaba para finales de este año. Con todo lo de la pandemia, se confirmó para el 12 de febrero de 2021, pero con el cambio de Black Widow, terminó hasta el 5 de noviembre de 2021. Esta cinta de Chloé Zhao era una de las más esperadas de 2020 porque formaba parte de la nueva etapa del MCU.

Con este par de cambios, se ha de mover la mayo parte de las producciones del MCU. La primera en verse afectada es Shang Chi, la primera cinta de Marvel protagonizada por su personaje asiático. Pasó del 7 de mayo al 9 de julio de 2021.

Otros cambios en el calendario de estrenos

West Side Story, la adaptación del musical de Broadway en manos de Steven Spielberg, también tendrá algunos movimientos. Hace menos de un año se anunció que se estrenaría el 18 de diciembre de 2020, pero no. La película se atrasa un año: 10 de diciembre de 2021.

La película de Soul de Pixar, protagonizada por Jamie Foxx, mantiene su fecha para el 20 de noviembre de este año. Sin embargo, los rumores han sido fuertes de que quizá Disney la pase a Disney+, su plataforma de streaming. Al no estar confirmado esto, tampoco se puede saber si pretenden armar un plan como el de Mulán: acceso premium con costo extra a la mensualidad de la plataforma por algunos meses.

Fuera de los estrenos de Disney, el panorama ha sufrido cambios que dejan a este 2020 en el limbo. Wonder Woman 1984, la segunda entrega con Gal Gadot, pasó de junio a agosto, luego al 2 de octubre y finalmente, se anunció que llegaría a salas de cine el próximo 25 de diciembre de 2020.

Otro estreno fuerte es el de Dune, la adaptación de Denis Villeneuve de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert. Hasta el momento, la película está programada para diciembre de este 2020, pero lo más probable es que la muevan para 2021. Como mencionamos, es uno de los títulos más destacados, y Warner Bros. no puede arriesgarse una vez más como lo hizo con TENET.

TENET cambió un par de veces su fecha. De julio a agosto, y de aquí a un plan interesante: 27 de agosto en algunos países, 3 de agosto en Estados Unidos y 16 de septiembre en otra tanda de países como México. Actualmente, TENET ya superó los 200 millones de dólares en taquilla mundial, pero uno de sus mercados más bajos ha sido EUA, por lo que el escenario no es muy alentador.

Todo mundo pensó que Nolan salvaría la industria, pero las cosas son más complicadas. Finalmente, los únicos que arriesgaron con el lanzamiento fueron los de Warner, pues todos los demás retrasaron sus estrenos. El mejor ejemplo es Mulán para Disney+ o títulos como A Quiet Place II de Paramount que se movió para los primeros meses de 2021.

Calendario de Disney

2020

The Empty Man – 23 de octubre

Soul – 20 de noviembre

Free Guy – 11 de diciembre

Death on the Nile – 18 de diciembre

2021

Everybody’s Talking About Jamie — 22 de enero

The King’s Man — 12 de febrero

Raya and the Last Dragon — 12 de marzo

Bob’s Burgers — 9 de abril

Ron’s Gone Wrong — 23 de abril

Black Widow — 7 de mayo

Cruella — 29 de mayo

Luca — 18 de junio

Shang Chi and the Legend of the Ten Rings — 9 de julio

Jungle Cruise — 30 de julio

Deep Water — 13 de agosto

Beatles Get Back — 27 de agosto

The Last Duel — 15 de octubre

Eternals — 5 de noviembre

West Side Story — 10 de diciembre