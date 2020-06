Disney vs Warner: Retrasan la fecha de estreno de ‘Mulán’ tras cambio de ‘TENET’

La fecha de estreno de TENET de Christopher Nolan ha cambiado dos veces (tres, en realidad). La primera pasó del 17 de julio para el 31 de julio de 2020. Para México y Latinoamérica se movió para el 14 de agosto. Y por último, en Estados Unidos en su fecha internacional, se movió para el 12 de agosto. ¿Habrá más cambios? No lo sabemos, pero estamos casi 100 por ciento seguros que sí y no sólo con TENET.

Esta idea la respaldamos a partir de la noticia de que de acuerdo con The Verge, Disney movió la fecha de estreno del live action de Mulán. Esta cinta, antes de la pandemia, estaba programada para estrenarse en marzo de 2020, pero con el cierre de salas de cine en todo el mundo, se movió para el 24 de julio y ahora, cambia el estreno para el 21 de agosto de 2020… 10 días después de TENET.

Son dos empresas (enormes) distintas, pero la fecha de sus estrenos podría marcar el futuro de las taquillas de aquí en adelante y eso es mucho riesgo. Acá les explicamos por qué. TENET y Mulán costaron unos 200 millones de dólares, dos enormes inversiones en el mundo del cine que en circunstancias normales, iban a recuperar este dinero en taquilla y superarlo por mucho hasta llegar a los primeros lugares de recaudación.

Esta clase de películas, conocidos como blockbuster, en su primer fin de semana tienen una recaudación de arriba de la mitad de su presupuesto, y con varias semanas en taquilla al ser rentables, van superando sus ingresos. TENET es una de las cintas más esperadas de la industria, pues supone el regreso de Christopher Nolan después de la nominada Dunkirk además de que se trata de la producción más ambiciosa del británico, dicho por él mismo.

Nolan es sinónimo de calidad, un guion extraordinario, buenas actuaciones, mucha acción, efectos especiales… Nolan es sinónimo de buena taquilla.

Disney, como tal, también lo es. Es la empresa más grande en la industria del entretenimiento, pues tiene bajo su ala enormes casas productoras como Marvel Studios, Lucasfilms, Fox, Fox Searchlight y Pixar, el estudio de animación occidental por excelencia. Varias de sus películas, sino es que la mayoría, están entre las 10 películas más taquilleras, y todo indicaba que Mulán era una de sus grandes apuestas dentro de este plan de revisitar sus clásicos animados en live action.

TENET y Mulán, como mencionamos, son grandes apuestas… demasiado grandes como para arriesgar siquiera un dólar en ser la primera película taquillera en invitar a la gente a volver a los cines en épocas de pandemia por el COVID.19. El panorama en todos lados es incierto, y muchas personas en todo el mundo aún no están dispuestas a arriesgarse a ir la cine.

Ser una película de 200 millones de dólares, en esta época, es pensar que apenas si vas a recuperar 50 por ciento de la taquilla que se tenía estimada antes del confinamiento y el cierre de salas de cine en todo el mundo. Sí, en Estados Unidos y en varios países, incluido México, ya abrieron y reanudaron actividades, pero no es lo mismo… y quizá no lo será en un par de años.

Disney, en pocas palabras, no quiere ser el primer estudio en estrenar una enorme producción. No quiere ser el ensayo-error para los demás. Después de que comenzará el confinamiento, negaron a cambiar la fecha de estreno de TENET hasta que fue inevitable hacerlo. Los directivos de Disney querían ir a ver TENET el 17 de julio para analizar qué tanta gente estaba dispuesta a ir al cine, checar la inversión.

Pero cuando TENET se movió para el 31 de julio… comenzó el juego. Este viernes 26 de junio, Warner volvió a mover el estreno internacional de TENET hasta agosto. Por eso no es de extrañarse que Mulán se estrene 10 días después.

¿Qué queda en julio? En Estados Unidos, para el 31 de julio queda el lanzamiento de Inception de 2010 de Nolan, la cual se verá en pantallas para celebrar sus 10 años. Pero por más que amemos una cinta como Inception, no servirá para diagnosticar si la gente está dispuesta en el verano a ir al cine o no.

Decenas de festivales de música en todo el mundo han sido cancelados/pospuestos/suspendidos este 2020 porque las autoridades sanitarias creen que es muy pronto para reunir miles de personas. No sucede lo mismo en una sala de cine, y con algunas medidas se puede aprobar la seguridad de las audiencias, pero mucha gente ha dicho en encuestas que no harán actividades como estas hasta que no haya una vacuna, o que no tienen prisa por volver al cine de aquí a que termine el año…

Otras compañías tienen ya programadas sus cintas. Por ejemplo, Paramount tiene planeado el estreno de A Quiet Place II de John Krasinski para septiembre de 2020 mientras Fox Searchlight –de Disney– espera estrenar The French Dispatch de Wes Anderson en octubre de este año. Son grandes estrenos, películas que generan mucha expectativa, pero de ninguna manera representan el riesgo de TENET o Mulán. Tendremos que esperar… y quizá esperemos demasiado tiempo.