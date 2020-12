Disney revela detalles de ‘The Book of Boba Fett’, el spin-off de ‘The Mandalorian’

Los fanáticos de Star Wars deben estar muy contentos en estos momentos, pues la casa de Mickey Mouse tiene un montón de planes para la saga creada por George Lucas. Con la llegada de Disney+ y el anuncio de producciones como The Mandalorian, se abrió la posibilidad de explorar aún más este enorme universo, así como ampliar la historia de algunos de los personajes interesantes que nos han presentado durante todos estos años, y el ejemplo perfecto es Boba Fett.

Hace algunas semanas y durante su evento para inversionistas, Disney anunció que estaba trabajando en un montón de series y películas de esta franquicia (POR ACÁ les contamos todo lo que revelaron. Sin embargo, y aunque aventaron la casa por la ventana con proyectos como Ahsoka, Andor, Obi-Wan Kenobi, Lando y muchas más, bajita la mano se guardaron una sorpresa que casi nadie vio venir.

Boba Fett se roba la atención en ‘The Mandalorian’

Como recordarán, el pasado 18 de diciembre se estrenó en Disney+ el último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, que nos dejó con sentimientos encontrados. Más allá de esos últimos minutos en pantalla de Din Djarin y The Child –ahora conocido como Grogu– que nos hicieron soltar una lagrimita y la inesperada aparición de uno de los jedi más queridos de la saga, Boba Fett se robó por completo la atención.

Al puro estilo de Marvel, después de los créditos de este capítulo apareció una escena con el cazarrecompensas más famoso de la galaxia. No queremos spoilear a aquellos que aún no lo han visto, pero al final regresa a Tatooine para cobrar venganza en contra de viejos enemigos y sobre todo nos mostraron algo que nos voló por completo la cabeza, pues en diciembre de 2021 llegará The Book of Boba Fett, una serie basada en este personajazo.

Temuera Morrison volverá a ser el cazarrecompensas

Aunque esto emocionó a todos los fans, dejó muchas preguntas y pocas respuestas, porque en un principio se esperaba que en esa fecha se estrenara la tercera temporada de The Mandalorian. Pero tranquilos, que Disney reveló unos cuantos detalles sobre esta serie y aunque tardaremos un buen rato en ver nuevas aventuras de Din Djarin y Grogu, Boba Fett será el encargado de llenar ese hueco.

Este 21 de diciembre, la cuenta de oficial de Disney+ confirmó que está en camino The Book of Bobba Fett, que contará una vez más con Temuera Morrison como el cazarrecompensas y Ming-Na Wen como la asesina Fennec Shand. Pero quizá lo más interesante de todo esto es que contara con la producción de Jon Favreau y Dave Filoni –las mentes maestras detrás del Mando– y a ellos se les suma Robert Rodriguez, quien dirigió el sexto episodio de la segunda temporada

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and @MingNa Wen and executive produced by @Jon_Favreau, @Dave_Filoni, and Robert @Rodriguez, set within the timeline of #TheMandalorian, is coming to #DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/vAoPWpxquq — Disney+ (@disneyplus) December 21, 2020

En un año veremos qué pasa con Boba Fett

Sobre esta enorme noticia y de acuerdo con Indie Wire, el propio Jon Favreau al revelar el logo oficial de The Book of Boba Fett en el programa Good Morning America mencionó: “Queríamos guardarnos esto porque no queríamos estropear la sorpresa durante el gran anuncio de Disney de todos los espectáculos cuando Kathleen Kennedy estaba allí. Así que me dejaron mantener esto en secreto”.

Por ahora no sabemos qué es lo que veremos en la serie, pero después de ver las dos temporadas de The Mandalorian podemos estar seguros que este gran personaje y su historia están en buenas manos. En un año podremos ver esta producción esperada por los fanáticos de hueso colorado de Star Wars.