¿Qué está pasando con Disney y los trabajadores LGBTQ+ de la empresa?

Desde hace un buen rato, la comunidad LBTQ+ ha tenido más representación dentro de distintos medios, entre ellos el entretenimiento y sobre todo el cine. Pero siendo muy honestos, las series y películas que se han estrenado al respecto no son suficientes para reflejar las situaciones que viven todas estas personas. Algunas compañías dentro de la industria han puesto manos a la obra y entre ellas está ni más ni menos que Disney.

Como recordarán, en 2020, la casa de Mickey Mouse estrenó el cortometraje Out, el cual contó con el primer protagonista abiertamente gay de Pixar. En aquel momento hubo comentarios de todo tipo, tanto positivos como negativos, pero lo importante es que esta empresa tan grande demostró que estaba apostando por esta clase de personajes con las cuales los niños y jóvenes puedan identificarse. Sin embargo, ahora volvieron a criticarlos al respecto.

Resulta que el pasado 9 de marzo y después de la reunión de anual de accionistas, diversos medios publicaron una carta que a pesar de no estar firmada se le atribuye a los trabajadores LGBTQ+ de Pixar. En ella, menciona que los altos mandos de la compañía censuran el amor entre personas del mismo sexo en la pantalla y cortan “casi todos los momentos de afecto abiertamente gay”. Pero eso no es todo, ya que también declaran que desecharon cualquier contenido y representación de la comunidad propuesto por los guionistas y animadores.

“Incluso si la creación de contenido LGBTQIA+ fuera la respuesta para arreglar la legislación discriminatoria en el mundo, se nos prohíbe crearlo. Más allá del ‘contenido inspirador’ que ni siquiera se nos permite trabajar, exigimos que se actúe”, dice el documento. Además de esto, los trabajadores también mencionan que la casa de Mickey Mouse debería tomar una postura firme respecto al proyecto de ley llamado “Don’t Say Gay” de Florida, que ha causado polémica en los últimos días.

BREAKING: Today’s statement by @Disney CEO Bob Chapek against the “Don’t Say Gay” bill has failed to satisfy many Disney employees

A letter from @Pixar staff to Disney leaders, obtained by https://t.co/Gl6evXRDcZ, details their anger and demands

Follow along if interested pic.twitter.com/GJnne22mdy

— Judd Legum (@JuddLegum) March 10, 2022