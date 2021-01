Disney revela el tráiler oficial y la fecha de estreno de ‘Raya and The Last Dragon’

Los grandes estudios poco a poco se recuperan del enorme golpe que el coronavirus les dio el año pasado y eso lo podemos notar. Apenas está iniciando el 2021 y ya tenemos en la lista de estrenos un montón de películas interesantes que llegarán en los próximos meses, las casas productoras están apostando sus fichas a todas estas producciones y ese es el caso de Disney, que nos presentará una nueva historia llamada Raya and the Last Dragon.

A mediados de octubre de 2020, la casa de Mickey Mouse nos mostró el primer adelanto de esta cinta, la cual es dirigida por Don Hall –quien estuvo a cargo de Big Hero 6– y Carlos López Estrada, un mexicano súper talentoso. En aquel momento nos dejaron con el ojo cuadrado, pues más allá de que la animación es impresionante y la compañía cada vez se supera más en este tema; la trama es muy diferente a todo lo que hemos visto.

‘Raya and the Last Dragon’ es lo nuevo de Disney

De acuerdo con IndieWire, la película está ambientada en un mundo fantástico llamado Kumandra y sigue a una guerrera solitaria llamada Raya, que viaja en una búsqueda para encontrar al último dragón que muchos piensan, sigue vivo. Todo esto espués de que tuvieran que sacrificarlos para salvar a la humanidad cuando unos siniestros monstruos conocidos como los Drunn amenazaron al mundo. Pero 500 años después parece que la cosa está a punto de cambiar.

Y para su suerte, se encuentra en el camino con Sisu, una humana que se ha quedado atrapada en el cuerpo de un dragón y necesita la ayuda de Raya para volver a su forma original. Por si esto no fuera suficiente, Raya and the Last Dragon cuenta con un elenco espectacular, encabezado por Kelly Marie Tran (a quien recordarán por interpretar a Rose Tico en la reciente trilogía de Star Wars) y la maravillosa Awkwafina.

Después de mucha expectativa, Disney por fin liberó el tráiler de la película y podemos decirles que es espectacular. En sí no muestran algo más de lo que ya sabemos sobre la trama, pero en este avance nos dejaron con la boca abierta por la animación; además, es evidente que el estudio de animación está apostando por la diversidad cultural con una princesa guerrera del sureste asiático y que podría última evolución de la historia de las princesas de la compañía.

Raya and the Last Dragon se estrenará simultáneamente en cines y en Disney + a través de Premier Access (o sea, que hay que pagar para verla en la comodidad de tu casita) el próximo 5 de marzo. Pero mientras esperamos ese día y para emocionarnos aún más, a continuación les dejamos el tráiler oficial de esta cinta: