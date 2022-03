Te decimos dónde ver los documentales nominados a los Oscar 2022

La entrega 94 de los premios Oscar está a la vuelta de la esquina y como es costumbre, en la categoría a Mejor Documental hay varios largometrajes que merecen la estatuilla aunque solo uno podrá coronarse. Pero bueno, si algo les podemos decir es que vale la pena echarle un ojo a cada de uno de estos trabajos, independientemente de cuál sea el que brille el próximo 27 de septiembre en la ceremonia.

¿Ya tienen un favorito? ¿Les gusta alguno en especial? Si no, entonces llegaron a la nota correcta. Por acá, les decimos en qué plataformas pueden encontrar los documentales nominados en la premiación de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de este 2022. Ahí nos cuentan cuál creen que se va a llevar el reconocimiento (POR ACÁ les dejamos la lista completa de nominados de la premiación).

Summer of Soul

Si eres un melómano de hueso colorado y te late entrarle a los documentales sobre música entonces Summer of Soul (o cuando la revolución no pudo ser televisada) te caerá como anillo al dedo. Este es un filme realizado por el reconocido músico y realizador Ahmir Khalib Thompson, a quien conocemos mejor por su alias Queslove.

Este trabajo nos traslada a 1969 en el contexto del emblemático Harlem Cultural Festival, un evento que celebró las raíces afroestadounidenses y que congregó a algunos de los artistas más icónicos de la época como Nina Simone, B.B. King, Stevie Wonder, Sly and the Family, entre muchos otros.

¿La bronca? Ese festival, conocido en su momento como el ‘Black Woodstock’, no recibió gran difusión de los medios como sucedía con otros eventos y mucho del material que se filmó, nunca vio la luz… hasta ahora. Está disponible en Star+ por si quieren verlo.

Flee

Uno de los documentales más aclamados del año, si no es el que más… eso es Flee del director Jonas Poher Rasmussen, quien le da al mundo una historia tan desgarradora como conmovedora que para muchos, tiene enormes posibilidades de llevarse el Oscar a Mejor Documental. Pero además, este trabajo hecho en Dinamarca está haciendo historia debido a la peculiaridad de que está nominada en tres categorías que pocas veces veces se entrelazan: la ya mencionada antes, Mejor Película Internacional y Mejor Película Animada.

Amin es un refugiado de Afganistán que vive en Dinamarca y está a punto de casarse con su prometido Kasper. Pero su vida no ha sido sencilla de ninguna manera, sobre todo en el entendido de que en su país de origen la homosexualidad no es bien vista y por lo mismo, ha decidido escapar. Él acepta contar su historia sobre ese viaje en busca de la libertad y todas las complicaciones de viajar casi de manera improvisada, casi sin rumbo aparente.

La única condición que pone es que se proteja su identidad, así que el director Jonas emplea un estilo de animación espectacular, lo que le da al documental un peso emocional importante. Desafortunadamente, esta cinta aún no está disponible en México en alguna plataforma de streaming… pero atentos porque por ahí, se dice que no tarda en llegar a salas de cine.

Writing with Fire

La libertad de prensa nunca ha sido un terreno del todo seguro para aquellos que ejercen el periodismo, mucho menos en un país como India y siendo mujer. Pero a pesar de ello, el periódico independiente Khabar Lahariya ha salido adelante gracias a cada una de las periodistas que trabajan en él, pues es uno de los pocos medios en esa nación que es coordinado únicamente por mujeres.

Aparte de todo eso, estas escritoras y periodistas son de la casta dalit, conocida por ser una de las más discriminadas en el país por su ser de un bajo estrato social. Con todo eso a cuestas, ellas hablan de lo que pocos medios se atreven a escribir y denuncian todo lo que otros comunicadores pasan por alto… esa es en esencia la trama del documental Writing with Fire/Escribiendo con fuego de la cineasta Rintu Thomas y el realizador Sushmit Ghosh.

Esta película la puedes ver alquilar en diversas plataformas como YouTube, Amazon Prime Video y Cinépolis Klic por aproximadamente 50-60 pesos.

Ascension

Pocos documentales equilibran la seriedad y el sentido del humor como lo hace Ascension de Jessica Kingdon. Aquí, se nos muestra una mirada peculiar de la sociedad china actual, rermarcando las diferencias entre las clases sociales desde los trabajadores en la primera línea de producción, hasta los vendedores y luego los dueños de las grandes élites y compañías.

El documental se divide en varias partes y su título hace referencia al irónico y casi imposible ascenso que algunos miembros de diversas clases sociales logran en la escala capitalista y el aspecto laboral. Este trabajo lo encuentras en Paramount+ ya disponible.

Attica

Quizá uno de los documentales más crudos nominados en esta edición de los Oscar. Attica de los directores Stanley Nelson, Traci A. Curry echa un vistazo detallado a la rebelión de los prisioneros de la penitenciaría de Attica en Nueva York, uno de uno de los motines más sangrientos y recordados en la historia, el cual sucedió en 1971.

Aquí, se ponen sobre la mesa la violencia y el racismo remarcado de las autoridades y cómo se desencadenó la masacre. El documental desafortunadamente no ha llegado a Latinoamérica ya que es una cinta producida exclusivamente por Showtime, servicio de streaming que solo está disponible en Estados Unidos. Habrá que esperar un poco más para ver si lo negocian con alguna plataforma en esta región.