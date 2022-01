Te decimos dónde ver las series y películas ganadoras de los Golden Globes 2022

Con todo y polémica de por medio, se llevaron a cabo los Golden Globes 2022 este 9 de enero en una ceremonia atípica. Como se informó desde los días previos, no hubo invitados especiales, presentadores y ni siquiera transmisión en vivo pues todo se llevó a cabo en una entrega ‘a puerta cerrada’ debido a diversas controversias con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (POR ACÁ les explicamos qué onda).

A través de sus redes sociales y por medio de un comunicado de prensa, los organizadores dieron a conocer a las y películas y series galardonadas de esta peculiar edición. A continuación, les decimos cómo y en qué plataformas pueden echarle un ojo a los contenidos ganadores.

Películas

– West Side Story

La puedes ver en: solo en cines

La película dirigida por Steven Spielberg es una nueva adaptación del clásico de 1961. West Side Story ya se llevó los premios a Mejor Actriz de Reparto (Ariana DeBose), Mejor Actriz en una Comedia o Musical (Rachel Zegler), además de Mejor Película de Comedia o Musical. Y no es sorpresa que siga recolectando reconocimientos ya que es considerado uno de los mejores musicales de los últimos años.

Checa POR ACÁ la entrevista que tuvimos con Ansel Elgort y Rita Moreno con motivo del estreno de la cinta.

– Encanto

La puedes ver en: Disney+

Nuevamente, Disney hace gala de su capacidad para entregar historias animadas de primer nivel. Ahora, el estudio se llevó el Golden Globe a Mejor Película de Animación con Encanto, una vibrante historia ambientada en Colombia con un mensaje importante sobre la familia y el valor de cada persona como individuo más allá de lo que podamos aparentar. La magia de Disney, como dijimos, rifándosela de nuevo.

– Tick, Tick….Boom!

La puedes ver en: Netflix

Este debe ser uno de los mejores momentos en la carrera de Andrew Garfield. Gracias a Tick, Tick… Boom!, él se anda perfilando como uno de los favoritos a llevarse las estatuillas de la temporada de premios por su papel como el dramaturgo Jonathan Larson, que en los Golden Globes 2022 le valieron el premio a Mejor Actor en una Comedia o Musical.

Una tremenda historia sobre aferrarse a los sueños, sobre la inspiración y la crisis de la edad adulta que a todos nos aborda alguna vez en la vida. Merecidísimo premio para Garfield.

– Dune

La puedes ver en: HBO Max

Dune, uno de los eventos cinematográficos más esperados de los últimos años, también se ha perfilado no solo como una de las mejores cintas del 2021; también quiere llevarse varios premios. En estos Golden Globes ya se llevó el reconocimiento al Mejor Score gracias al trabajo del legendario Hans Zimmer.

A continuación, pueden ver nuestra entrevista con el elenco de Dune que tuvimos hace unos meses.

– King Richard

La puedes ver en: HBO Max

Desde que comenzó a recorrer el circuito de festivales en 2021, King Richard hizo eco como una de las películas de drama más interesantes del momento. Y es que sin duda, conocer a detalle cómo fue que las hermanas Serena y Venus Williams se adentraron en el tenis para convertirse en las mejores, es una historia inspiradora.

Sin embargo, en esta cinta, es Will Smith (Mejor Actor en una Película de Drama en los GG2022) quien brilla por su papel como el padre de las jóvenes tenistas, mostrándonos toda la lucha que llevó a cabo para que ellas se cimentaran su camino como las mejores en su disciplina. A continuación, les dejamos nuestra entrevista con el elenco.

– The Power of the Dog

La puedes ver en: Netflix

Otra de las cintas que brilló en el circuito de festivales del 2021 fue The Power of the Dog, con una historia intensa que rompe los esquemas de los western tradicionales sin duda alguna. La cineasta Jane Campion se llevó el León de Plata a Mejor Director en el Festival de Cine de Venecia pasado y ahora en los Golden Globes, también se llevó el galardón a Mejor Director, junto con el joven Kodi Smit-McPhee quien se queda con el premio a Mejor Actor de Reparto.

Lo mejor: The Power of the Dog se llevó el premio a Mejor Película de Drama. ¿Veremos a esta película brillar en los Oscar? ACÁ les platicamos por qué podría arrasar en la máxima premiación del cine.

– Being The Ricardos

La puedes ver en: Amazon Prime Video

Mejor Actriz en una Película de Drama para Nicole Kidman, ese fue el premio de Being The Ricardos en esta edición de los GG2022. Esta es una especie de biopic bastante interesante en la que Kidman interpreta a la legendaria Lucille Ball, la estrella televisiva de la serie icónica I Love Lucy. Échenle un buen ojo porque está buena para pasar el rato.

– Películas ganadoras en los Golden Globes que no se han estrenado en México: Belfast, Drive My Car (Japón),

Serie de televisión

– El juego del calamar

La puede ver en: Netflix

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que esta fue la serie revelación del 2021 por mucho. El show surcoreano, que en esta entrega de los Golden Globes 2022 se llevó los premios a Mejor Actor de Reparto en una Serie de Televisión (O Yeong-su), sorpresivamente acaparó las tendencias en Netflix desde mediados hacia casi finales del año pasado y de verdad que supuso un fenómeno viral en la industria del streaming.

El éxito de la serie ha sido tanto que en su momento se convirtió en el contenido original de Netflix más visto de la historia y ya está confirmada una segunda temporada.

– Succession

La puedes ver en: HBO Max

Como pasó con un montón de series, esperamos un buen rato para poder ver la tercera temporada de Succession, una de las mejores series que ha hecho HBO en los últimos años. El staff de producción y el elenco ya sabe lo que es probar las mieles del éxito en premiaciones por sus entregas pasadas y ahora, en el inicio del 2022, agregan a su repisa los Golden Globes a Mejor Actor en una Serie de Drama (Jeremy Strong), Mejor Actriz de Reparto (Sarah Snook) y Mejor Serie de Drama.

Sin duda, el drama de la familia Roy sigue impactando a propios y extraños por igual. Chequen POR ACÁ nuestra entrevista con Brian Cox, el mismísimo Logan Roy, por el estreno de la tercera temporada de la serie.

– Ted Lasso

La puedes ver en: Apple TV+

En medio de tiempos tan inciertos y complicados, un poco de optimismo y buena voluntad no nos viene nada mal. Quizá, por eso Ted Lasso se ha convertido en una de la series de comedia más populares de el último par de años y es válido decir que con su segunda temporada estrenada en 2021, se afianzó en la industria,

Para estos Golden Globes 2022, Jason Sudeikis (que ya brilló en la edición pasada de la premiación y en los Emmys recientes) se lleva de nuevo el premio a Mejor Actor en una Comedia o Musical.

– Dopesick

La puedes ver en: Star+

En los Golden Globes 2022 y con tan solo una temporada por ahora, Dopesick se llevó el premio a Mejor Actor en una Película para la Televisión o Serie Limitada (Michael Keaton). Y si no la han visto, déjenos decirles que no se la pueden perder para comenzar bien su año con una buena serie (POR ACÁ la agregamos a nuestro listado con recomendaciones para maratonear iniciando el 2022).

¿Y de qué va la serie? Pues bien, es una mirada a la crisis de adicción a los opioides en Estados Unidos, sus repercusiones, las historias individuales de cada personaje y sí: Keaton se la rifa bastante en esta oportunidad.

– Mare Of Easttown

La puedes ver en: HBO Max

No cabe duda que Mare Of Easttown ha sido una de las mejores series limitadas que hemos visto en mucho tiempo y así lo confirman los diversos reconocimiento que el show se ha llevado desde su estreno. Ahora, Kate Winslet se llevó el Golden Globe a Mejor Actriz en una Película para la Televisión o Serie Limitada por esta actuación…

– Hacks

La puedes ver en: HBO Max

Mejor Actriz en una Comedia o Musical para Jean Smart y Mejor Serie de Televisión de Comedia o Musical fueron los premios que Hacks de HBO se llevó en estos Golden Globes 2022. Y si de algo podemos estar seguros es que estamos ante una de las mejores series de comedia de los años recientes ya que también este programa se llevó un montón de nominaciones y varios premios en los pasados Emmys.

Las credenciales para considerarla una imperdible, las tiene. ¿Ya le echaron un ojo?

– The Underground Railroad

La puedes ver en: Amazon Prime Video

Esta es una de las apuestas más vibrantes que nos ha traído Amazon Prime Video y debemos decirlo: tiene que verla alguna vez en la vida. Una mujer afroamericana escapa de una plantación de Georgia y sube a un ferrocarril en busca de la libertad… pero no la tendrá tan fácil pues un cazador de esclavos está tras su pista.

No por nada, The Underground Railroad se llevó el premio a Mejor Película para la Televisión o Serie Limitada en estos Golden Globes.

– Pose

La puedes ver en: Netflix

Mejor Actriz en una Serie de Drama para Michaela Jae Rodríguez fue el premio que Pose se llevó esta noche en los Golden Globes 2022. Si quieren saber por qué se merecía este reconocimiento, vayan a Netflix a echarle un ojo a esta serie considerada una de las mejores del 2021. Se los prometemos: la disfrutarán mucho.