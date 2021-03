Te contamos dónde ver las películas nominadas a los Oscars 2021

Desde que comenzó la pandemia por el coronavirus, la industria cinematográfica se vio gravemente afectada. Entre los cierres de las salas de cine y el retraso del estreno de varias películas, los estudios más grandes de Hollywood no la han pasado nada bien. Sin embargo, poco a poco las cosas están volviendo ‘a la normalidad’ y muchas cosas regresan a nuestras vidas, entre ellas las ceremonias de premiación como los Oscars, que tanto nos encantan.

Después de dejarnos en suspenso –porque los retrasaron y no sabíamos qué pasaría con el evento–, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas comenzó a darnos pistas de la fiesta más grande del cine a nivel mundial. Primero, revelaron que por obvias razones, tendrían que mover todo para el 25 de abril, esperando que las cosas se calmen para ese entonces, pero después anunciaron las cintas elegibles para el 2021.

Los Oscars 2021 están a la vuelta de la esquina

Sin embargo, todo cambió el 15 de marzo, cuando después de pasar las shortlist, anunciaron con bombo y platillo a los nominados para los Oscars 2021. Por supuesto que hubo varias sorpresas y cosas que no veíamos venir, y a pesar de que no están muchas cintas que consideramos que son espectaculares, la verdad es que nos podemos quejar porque cada una de las categorías están sumamente parejas y estamos seguros que los ganadores se llevarán el premio por unos cuantos puntos.

Es por eso que en esta ocasión y para que se vayan preparando para la próxima edición de esta ceremonia tan esperada, acá les contaremos dónde pueden ver las producciones nominadas a mejor película. Así que vayan corriendo por lápiz o pluma y papel para que anoten toda la información y pueden echarle un buen ojo a todas las nominadas antes de la gala, ¿están listos? Ahí les va lo que deben saber sobre estas cintas.

Mejor película

La parte más importante de los Oscars es la categoría de mejor película, el lugar donde se reúnen las producciones más importantes del año. Y sí, como podrán imaginarse, en 2021 tendremos una dura pelea por este premio, ya que a pesar de que las salas de cine cerraron por un buen rato, los estudios más importantes de Hollywood estrenaron proyectos sumamente interesantes y que por supuesto, pelearán por la estatuilla dorada.

Esta edición de los premios está haciendo historia. Para que se den una de lo que hablamos, Chloé Zhao y Emerald Fenell con sus cintas Nomadland y Promising Young Woman se ganaron una nominación al galardón más ansiado de la noche. Aunque hay que ser claros, ambas tienen una competencia sumamente fuerte, porque Netflix les está pisando los talones con producciones como The Trial of the Chicago 7 y MANK.

Sin embargo, dentro de esta categoría de los Oscars también se encuentran películas que la están rompiendo en la temporada de premios. Entre ellas tenemos a Minari –que se ganó un Golden Globe a mejor película extranjera, Judas and the Black Messiah, The Father y una verdadera sorpresa, Sound of Metal de Amazon Studios. Así que como podrán darse cuenta, la batalla por el premio más grande de la ceremonia se pondrá bueno.

Por ahora, las únicas películas que puedes ver en streaming son MANK y The Trial of the Chicago 7 en Netflix, y Sound of Metal en Amazon Prime Video. Lo único que nos queda es aguantar vara hasta que alguien se anime a proyectar las demás cintas de la lista de nominados en México o ya poniéndonos más intensos, que la estrenen en alguna plataforma en línea.

Mejor película animada

Quizá esta sea la categoría más peleada de todos los Oscars 2021. Sabemos que Disney y Pixar casi siempre se llevan el premio a mejor película animada, y este año llegan con dos cintas sumamente fuertes: Soul y Onward. Sin embargo, la casa de Mickey Mouse no tendrá las cosas tan fáciles, pues otros estudios de animación también le echaron ganas para presentarnos películas visualmente espectaculares y con historias entrañables.

Entre ellas tenemos a Netflix, que en 2020 nos presentó Over The Moon y Shaun the Sheep Movie: Farmageddon. Pero el gigante del streaming no fue el único que se le puso al tú por tú a Disney en su propia cancha, porque AppleTV+ apoyó al estudio GKids distribuyendo Wolfwalkers, película que por supuesto tiene un montón de posibilidades de dar la sorpresa el próximo 25 de abril en la categoría de mejor película animada.

Onward y Soul están disponibles en Disney+, mientras que Wolfwalkers en AppleTV+ y tanto Shaun the Sheep Movie: Farmageddon como Over The Moon en Netflix.

Mejor película extranjera

Por último pero no menos importante, tenemos mejor película extranjera, una categoría de los Oscars muy reñida y que seguramente los expertos tendrán una tarea complicada al elegir a la cinta ganadora. Y sí, la verdad estamos agüitados porque México se quedó en la carrera por el Oscar con Ya no estoy aquí de Fernando Frías, pero eso no quiere decir que nos disfrutemos de todas y cada una de las producciones internacionales que están nominadas.

Another Round con Mads Mikkelsen y representando a Dinamarca es probablemente la favorita. Aunque no hay que confiarse, porque bajita hay otros proyectos que se le están acercando como Collective (Rumania) y The Man Who Sold His Skin (Túnez) –que consiguieron su primera nominación al premio de la Academia– y Quo Vadis, Aida? de Bosnia y Herzegovina o Better Days de Hong Kong; cualquier cosa podría pasar aquí.

La mala noticia aquí es que lamentablemente, ninguna de las cintas nominadas a mejor película extranjera en los Oscars 2021 está disponible en México. No nos queda de otras mas que esperar a que alguien se anime a proyectarlas o distribuirlas en alguna de las plataformas de streaming.