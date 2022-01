Es real: Descubren que un número telefónico en ‘Don’t Look Up’ es una hotline sexual

Algunos la amaron; otros de plano no la vieron con los mismos ojos. El efecto de Don’t Look Up, una de las películas más recientes de Netflix, ha dividido la crítica del público para bien o para mal… y bueno, tras su estreno, no ha faltado uno que otro detallito bien curioso dentro de la cinta.

Pero en esta ocasión, no nos referimos a alguna referencia de la vida real o algo por el estilo como tal. No. La cosa es que algunos usuarios de redes sociales bien atentos, descubrieron que hay un número telefónico en la película que en realidad te dirige a una hotline sexual. Desde luego, ya hay quienes no perdieron el tiempo y marcaron para ver qué onda.

La línea telefónica sexual inesperada en ‘Don’t Look Up’

No cabe duda que la conversación alrededor de Don’t Look Up de Netflix ha tenido todo tipo de momentos. Como dijimos, algunos alabaron la cinta y para otro sector de la gente, la historia quedó a deber (con todo y que su título resuena rumbo a la temporada de premios).

Como sea, los comentarios sobre la producción protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence no paran… pero ahora, se van por un lado ‘medio chusco’ pues diversos internautas se dieron cuenta que uno de los números telefónicos que aparecen en el largometraje, corresponde a una línea telefónica sexual. Confirmadísimo.

Vamos por partes. En Don’t Look Up, hay una escena donde aparece el número 1-800-532-4500 como medio de contacto del gobierno estadounidense y la empresa BASH para que la gente marque y aclare sus dudas sobre el fenómeno astronómico que amenaza a la Tierra. “Tal vez, solo tal vez uno de nuestros científicos, puede ser ese amigo en el que todos necesitamos apoyarnos en tiempos de incertidumbre”, dice el personaje de DiCaprio.

¿Y qué pasa con ese número en realidad? Pues bueno, a la gente en redes sociales le entró la curiosidad por marcarlo y se dieron cuenta que la contestadora ofrecía servicios sexuales vía telefónica. “Bienvenido a la línea directa más popular de Estados Unidos. Chicos y chicas calientes están esperando para hablar con ustedes. Presione 1 ahora. Señoras, para hablar con chicos interesantes y emocionantes, presione 2 para conectarse gratis ahora”, es la respuesta que se obtiene al marcar.

Pero esto no solo lo dicen los usuarios de redes sociales. Medios como The New York Post y revista People aseguran que ya marcaron y es real el mensaje de la hotline sexual. OLV.

También puedes leer: ESTAS SON LAS FIGURAS DE LA VIDA REAL QUE INSPIRARON LOS PERSONAJES DE ‘DON’T LOOK UP’

No es la primera vez que Netflix tiene problemas con un número telefónico

Diversos medios The Wrap también intentaron conseguir declaraciones de Netflix sobre este tema con Don’t Look Up para saber si esto fue intencionado o si solo se trata de un peculiar error, pero no han obtenido repuesta. Sin embargo, no es la primera vez que una producción de el servicio de streaming tiene un detalle con un número telefónico que aparezca en sus contenidos.

Hace unos meses, tras despegar la popularidad de El juego del calamar, se dio a conocer que el número de una de las tarjetas de presentación que ofrece uno de los personajes correspondía al teléfono de ciudadano en Corea del Sur. Y entonces, las bromas no pararon para esa persona. A continuación, les platicamos más de ese asunto por si no se lo sabían.