Dr. Teeth and the Electric Mayhem tendrán su propio show en Disney+

Por años, la legendaria banda Dr. Teeth and the Electric Mayhem ha amenizado The Muppet Show (y uno que otro viaje pachecón), pero ahora tendrán su propio programa e, incluso, va con álbum debut.

De acuerdo con Consequence, la serie original de Disney+ será protagonizada por Dr. Teeth and the Electric Mayhem y la comediante Lilly Singh.

A grandes rasgos, la serie tratará de cómo la banda liderada por Dr. Teeth finalmente graba su primer LP, luego de más de 45 años de haber sido dados a conocer por Jim Henson, creador de los Muppets.

Lilly Sighn interpretará a Nora, la ejecutiva que se encargará de ordenar el caos que siempre ha sido Dr. Teeth and the Electric Mayhem, para así ofrecer a los fans de la banda su primer disco. Todo esto contemplando que los músicos son de la vieja escuela y tienen que adaptarse a la industria de la música del siglo XXI.

Dr. Teeth and the Electric Mayhem es la banda que acompaña casi todos los programas y películas que, desde 1975, han sacado Los Muppets. Es un grupazo bastante peculiar, conformado por Dr. Teeth en los teclados y voces, Animal en la batería, Floyd Pepper en el bajo, Janice en la guitarra y Zoot en el saxofón y cualquier otro instrumento de viento.

“Estamos muy emocionados de llevar la historia de la banda Electric Mayhem al frente y al centro de esta nueva serie. Han estado entreteniendo al público desde El show de los Muppets, que se estrenó hace 45 años, por lo que es maravilloso que estos personajes finalmente puedan desempeñar papeles principales en lugar de secundarios”, señaló en comunicado David Lightbody, vicepresidente senior de Disney Live Entertainment y The Muppets Studios.

The Muppets Mayhem (nombre que llevará la serie) todavía no tiene fecha de estreno, ya que apenas comenzará a grabarse, se dice que en abril. Fue escrita y desarrollada por Adam F. Goldberg, Bill Barretta y Jeff Yorkes, bajo la producción de ABC Signature y The Muppets Studio para Disney+.

La serie de Dr. Teeth and the Electric Mayhem constará de 10 episodios y es una más de las apuestas de Disney+ con los Muppets.