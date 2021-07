Drake Bell recibe dos años de libertad condicional tras cometer delitos contra menores

Durante el pasado mes de junio, Drake Bell fue acusado por cometer delitos contra menores de edad y él mismo, en los días posteriores, se declaró culpable en una audiencia por medio de Zoom. Ahora, luego de casi dos semanas de aquella testificación, el ex estrella de Nickelodeon recibió su sentencia.

En una nueva comparecencia vía remota celebrada este lunes, las autoridades dictaron que el actor recibirá dos años de libertad condicional. La resolución también estipulada que el también cantante deberá realizar servicio comunitario en el estado de California.

Dictan sentencia a Drake Bell

A principios de junio pasado, Drake Bell fue arrestado en el estado de Cleveland, Ohio luego de que se le acusara de difundir material dañino para menores y de intentar poner en peligro a niños. El ex protagonista de la serie Drake & Josh habría participado en una conversación de carácter sexual con una persona menor de edad el 1 de diciembre de 2017, día en que él tenía un show programado en un club de dicha ciudad. Pagó una fianza de más de 2,000 dólares para salir.

Posteriormente, el pasado 23 de junio, el cantante se declaró culpable de los señalamientos vertidos en su contra. Tras su testimonio, las autoridades del tribunal de Cleveland programaron una nueva audiencia para este lunes 12 de julio, esto con el fin de dictar su sentencia final.

En la sesión de este día, el juez del condado de Cuyahoga, Timothy McCormick, dio a conocer el dictamen sobre el caso y señaló que Drake Bell recibirá dos años de libertad condicional. Los cargos estipulaban que el artista podría pisar la cárcel, aunque dicha pena no era obligatoria. De ahí que se dictara la resolución final antes mencionada. Además de la libertad condicional. el también cantante deberá realizar 200 horas de servicio comunitario, mismas que deberá cumplir en California, de acuerdo con lo que informa Deadline.

La víctima ofrece más detalles sobre el caso

En la sesión de este lunes, la víctima -cuya identidad se mantiene en el anonimato- ofreció más detalles sobre cómo estableció contacto con Drake Bell y su desafortunada experiencia con él. La joven mencionó que le habría practicado sexo oral al músico tras bastidores previo a un show, esto cuando ella tenía 15 años de edad.

“Yo lo idolatraba y lo admiraba… Lo estaba calculando, se aprovechó y abusó sexualmente de mí. Es un monstruo y un peligro para los niños”, relató la víctima, quien ahora tiene 19 años. “Mi sufrimiento no es para que él se jacte o lo use como palanca sobre cómo se ha convertido en una buena persona ahora que es padre”, agregó.

La chica detalló que conoció a Drake Bell a los 12 años gracias a un conocido de su tía. Desde ese momento y hasta los 15 años de edad, dijo, se habrían visto en varias ocasiones. “Él fue un héroe para mí. Yo hubiera hecho cualquier cosa por él”, detalló la joven quien agregó además que habría intercambiado fotos de desnudos. Esto último junto con el señalamiento sobre el encuentro sexual tras bastidores, fueron negados por Bell y su abogado.

Por otro lado, el juez McCormick enfatizó en que la sentencia dictada este lunes solo corresponde a los delitos de los que el artista se declaró culpable a finales de junio pasado, los cuales se refieren únicamente a los mensajes de texto de carácter sexual con la menor.

“Hoy se hicieron acusaciones serias e inquietantes aquí, pero no podemos perder el enfoque en lo que prometió. [DrakeBell] No se declaró culpable de conducta sexual inapropiada… Sin embargo, un hombre adulto no envía mensajes de texto inapropiados a un adolescente. Su estatus de celebridad es lo que le permitió nutrir esta relación”, expresó la autoridad.