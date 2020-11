Saturday Night Live: ¡Dua Lipa, Timothée Chalamet y Bruce Springsteen aparecerán en los últimos episodios del año!

Si se trata de hablar de late shows, Saturday Night Live (SNL) es sin duda un de los más emblemáticos en Estados Unidos y el mundo entero. El programa se ha caracterizado no solo por su amplia gama de sketches y humor, también tener todo tipo de invitados que hacen de la noche de sábado una experiencia televisiva sin igual.

Y como diciembre es un mes especial, el show ya anunció a las celebridades que se encargarán de conducir y amenizar las emisiones del próximo mes. Los televidentes podrán ver en su pantalla al gran Bruce Springsteen, a Dua Lipa y a Timothée Chalamet como las estrellas invitadas a lo largo de las fechas decembrinas.

Dua Lipa, Thimothée Chalamet y Bruce Springsteen en SNL

Como dijimos, Saturday Night Live es uno de los programas más emblemáticos de la televisión estadounidense y no solo por los año que lleva al aire. La NBC (televisora que la produce) y la organización del show siempre tienen una sorpresa preparada en cuanto a invitados se refiere.

Tan solo hace un par de semanas, el programada fungió como el escenario del regreso de los Foo Fighters después de casi un año sin tocar y no defraudaron al presentar su nuevo sencillo “Shame Shame”. Pues bien, SNL ya tiene listos a los próximos invitados que cubrirán las entregas decembrinas del show.

Los últimos tres episodio del año contarán con Dua Lipa, Timothée Chalamet y Bruce Springsteen como los invitados principales que cerrarán 2020 en compañía de otras grandes luminarias de la actuación y hasta ex-miembros del elenco del programa.

Así se distribuye diciembre en Saturday Night Live

El episodio del 5 de diciembre tendrá como presentador principal al actor Jason Bateman quien además de conducir los sketches, presentará en la sección musical al exponente del country Morgan Wallen. El cantante por fin podrá subirse a la tarima de Saturday Night Live luego de que se cancelará su invitación en octubre, esto después de que fuera sorprendido en algunos video de TikTok mientras estaba en una fiesta, rompiendo así el protocolo de invitados del programa ante la contingencia por coronavirus.

Luego, el día 12, Timothée Chalamet hará su debut como conductor del show y tendrá la posibilidad de presentar a Bruce Springsteen & the E Street Band, quienes regresarán al escenario de SNL tras haberlo hecho en 2015. Ahora, Bruce y compañía llegarán para promocionar su álbum Letter to You.

Finalmente el día 19 (último capítulo previo a la celebración de Navidad), Kristen Wiig, ex-miembro del elenco base de SNL, conducirá el especial navideño en el que aparecerá Dua Lipa como la artista musical invitada. La cantante así regresará para musicalizar un episodio luego de que lo hiciera en 2018.