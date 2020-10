Me lleva… ‘Dune’ de Denis Villeneuve cambia su fecha para finales de 2021

Estamos a tres meses de terminar 2020 (maldito), y la verdad es que ya no tenemos esperanzas en nada. A estas alturas del partido, queridos lectores y cinéfilos, ya perdimos la mayoría de nuestros motivos para sonreír. Y si están leyendo esto, han de saber que viene otro golpe de realidad que sólo vamos a superar juntos: Dune, la nueva adaptación de Denis Villeneuve del clásico de ciencia ficción, cambió su fecha para finales de 2021

Así como lo leen. Si creían que este 2020 iba a cerrar de maravilla con la salida de esta enorme producción, están muy equivocados. Pues algunos medios como Collider, reportaron en exclusiva que Dune se pasa para 2021. Acá les contamos bien cómo va a estar el movimiento.

Dune

A principios de septiembre de este año, Warner liberó el primer tráiler de Dune, el cual nos dejó más que emocionados no sólo por sus visuales impresionantes, sino por la oportunidad de ver esta compleja historia en manos de uno de los mejores directores de la actualidad, Denis Villeneuve. Sin embargo, este adelanto también nos dio esperanzas de que sí llegara a cines a finales de 2020.

Pero no será así. Dune, reportan, se mueve para el 1 de octubre de 2021. Sí, se mueve un año entero. Por estas fechas también se estrenará una película de muy alto perfil. Se trata de The Batman en manos de Matt Reeves y con el protagónico de Robert Pattinson. La buena noticia, o al menos eso nos repetiremos de aquí al 1 de octubre, es que tenemos un año para volver a leer la saga completa de Dune de Frank Herbert y llegar enteros al estreno.

Dune está protagonizada por Timothée Chalamet como Paul Atreides, hijo del duque Leto y Jessica, quienes gobiernan el planeta de Caladan. Por órdenes del imperio, deben abandonar su lugar de origen para gobernar –o al menos intentarlo– el planeta de Arrekis, mejor conocido como Dune. Este es uno de los planetas más hostiles que ha sido gobernado por la Casa Harkonnen, la cual se niega a dejar el poder por las riquezas que salen de aquí: la melange.

Dune está protagonizada Chalamet junto a Oscar Isaac (Leto), Rebecca Ferguson (Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Zendaya (Chani) y muchos más.

Pero no todo está perdido

Disculparán nuestra actitud derrotista al principio de esta nota. Pero también comprenderán que saber que una de las películas más esperadas está muy lejana de su estreno, duele y mucho. Sobre todo cuando, como mencionamos, se han ido grandes títulos programados para la segunda mitad de este año como el caso de Black Widow, Eternals, West Side Story, No Time to Die o The French Dispatch.

Sin embargo, para ser justos, no todo está perdido. Hay algunos estrenos grandes y emocionantes para lo que resta de 2020 (maldito). Empezando con The Witches, la nueva adaptación del clásico de Roald Dahl en manos de Robert Zemeckis y bajo la producción, ni más ni menos, que de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Esta cinta se estrenará, hasta ahora, el 29 de octubre.

Luego está Wonder Woman 1984, la segunda entrega de Gal Gadot en el personaje de Diana Prince y bajo la dirección de Paty Jenkins. El elenco está conformado por Chris Pine junto a los dos villanos de esta cinta, Pedro Pascal y Kristen Wiig como Maxwell Lord y Cheetah, respectivamente. Wonder Woman 1984 se movió para el 25 de noviembre.

Y fuera del mundo de Warner Bros., todavía se mantiene el estreno de Free Guy, la próxima película de Ryan Reynolds junto a Jodie Comer y Joe Keery bajo la dirección de Shawn Levy. Justamente hace poco se reveló el segundo tráiler que confirma que este año sí se estrenará. Y en el mundo de la animación, no podemos olvidar la salida de Soul de Pixar, la cual todavía no tiene fecha, pero se espera que se quede en noviembre (con la posibilidad de que se vaya para Disney+).