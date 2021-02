Ed Westwick se une a TikTok para revivir a Chuck Bass de ‘Gossip Girl’

Si ustedes, queridos lectores, se la pasaron viendo las series populares de mediados de los 2000, seguramente recordarán muy bien a Gossip Girl. Esta producción televisiva de The CW se convirtió en un verdadero fenómeno a nivel mundial, gracias a la historia de una bloggera omnipresente que narraba la historia de un montón de adolescentes ricos de Nueva York. Sin embargo, fue todo un éxito gracias a sus personajes tan peculiares, como Chuck Bass.

Desde 2007 hasta 2012 se emitió sin falla y muchos países hicieron sus propias adaptaciones, hasta México le entró con Gossip Girl Acapulco, pero no hablemos de eso . A pesar de que terminó hace casi nueve años, con el paso del tiempo, miles de personas le agarraron cariño a esta trama; tanto así que muchos han pedido su regreso, y aunque estaban planeados algunos spin-offs, la realidad es que no hay planes para verla una vez más en la televisión.

Chuck Bass regresó y no en forma de fichas

Pero no todo está perdido, porque ahora el buen Ed Westwick revivió a su personaje icónico dentro de la serie, el chico malo del Upper East Side: Chuck Bass. De acuerdo con E!, resulta que el pasado 8 de febrero, el actor de 33 años decidió unirse a TikTok de una manera sumamente peculiar, pues reto a todos sus seguidores a que se unieran a un tren de esos que al internet de las cosas le encanta y que llenan a todos de nostalgia.

Westwick apareció y desafió a sus fans con una sola frase: “Dime que has visto Gossip Girl sin decirme realmente que has visto Gossip Girl. Voy a empezar”. Después de esto, Ed mostró un clip en el que aparecía con el traje de hombre de negocios característico de su personaje; ya saben con una corbata morada, un chaleco de traje azul marino y una camisa blanca formal, simplemente susurró “Soy Chuck Bass”.

I’m challenging you to stitch this video, use the hashtag #StitchEd so I can see your submissions and I’ll be reacting to some of my favourites

♬ original sound – Ed Westwick

El internet reaccionó con todo

Con el #StitchEd, el actor le pidió a todos sus seguidores que siguieran el reto, y por supuesto que muchos le hicieron caso porque pronto Chuck Bass se convirtió en tendencia y de inmediato comenzaron a hacer dúos en la popular red social. Westwick recibió toda clase de comentarios positivos al respecto, porque muchos se emocionaron con su regreso y él prometió que estaría reaccionando a sus respuestas favoritas.

Puede que no haya spin-offs y tampoco tengamos noticias del reboot de Gossip Girl, pero sin duda nos emociona y trae un montón de nostalgia ver a Ed Westwick interpretando por unos cuantos segundos a este personaje que lo catapultó a la fama, ¿a poco no? Y para terminar, recordamos algunos de los mejores momentos de Chuck en la serie: