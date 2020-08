Para bien o para mal, Eddie Murphy regresará en el reboot de ‘El Profesor Chiflado’

Algunos podrán amarla y otros odiarla, pero lo cierto es que se está preparando una secuela de ‘El Profesor Chiflado’. Así como lo leen, se dice que Eddie Murphy habría confirmado su participación en la nueva entrega, ahora se prepara para “subir unos kilitos de más” –sí sí, ya sabemos que es CGI– y volver a interpretar a uno de sus personajes más emblemáticos, ni más ni menos que al profesor Sherman Klump.

Hacer un reboot a estas alturas, podría parecer algo arriesgado, sobre todo si tomamos en cuenta que han pasado 57 años desde la primera entrega escrita, dirigida y protagonizada por Jerry Lewis en 1963, y 24 años desde que la cinta acaparó todas las carteleras cuando Murphy, le imprimió su propio sello en el remake de 1996.

Pero, la productora ‘Project X Entretaintment’, está apostando en grande, asegurando que tanto el reinicio de ‘El Profesor Chiflado’, como la secuela de ‘Scream 5’, –la cual ya están preparando para su lanzamiento en 2021–, superarán el éxito, así como la recaudación en taquillas de sus antecesoras. De acuerdo con Deadline, la receta secreta con la que piensan lograrlo, es simplemente repetir la fórmula.

Tercia de ases

El ‘dream team’ de ‘Project X Entretaintment’, está compuesto por William Sherak, productor de El Campamento de Papá (2007), Irene, Yo y mi Otro Yo (2000) y más recientemente Boda Sangrienta (2019); el productor ejecutivo, Paul Neinstein y el guionista James Vanderbilt, quien estuvo a cargo de The Amazing Spiderman (2012), El Día de la Independencia (2016) y Misterio a Bordo (2016).

La tercia perfecta, participará tanto en Scream 5, como en El Profesor Chiflado, lo que nos dice que a pesar de que no se han revelado los detalles del nuevo reboot, sin duda no escatimarán en efectos especiales, sorprendiendo a las nuevas generaciones y dejando un buen sabor de boca a todos los fans de The Nuty Proffessor.

La comedia clásica trata sobre Sherman Klump, un profesor de ciencias amable pero socialmente torpe que crea una poción de amor para convertirse en el Buddy Love genial, seguro y sereno, pero que finalmente debe derrotar a Buddy después de que se vuelve pícaro.

El guión original, escrito por el actor principal Jerry Lewis y Bill Richmond, está basado en una parodia de la novela de ciencia ficción de Robert Louis Stevenson, “El Extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde” (1886) .

Eddie Murphy, el más chiflado

No cabe duda que ver al actor de 59 años, siempre es un deleite, Eddie Murphy se ha convertido una leyenda en la actuación, uno de los reyes de la comedia y toda una institución en Hollywood.

Fue precisamente en la secuela de El Profesor Chiflado 2: La Familia Klump, donde pudo dejar en claro su capacidad histriónica, pues no solo interpretó al profesor Klump y al antagónico ‘Buddy Love’, sino que se llevó el reconocimiento de la crítica al interpretar a cada integrante de la familia.

Aunque por algunos años supimos más de él por sus escándalos que por sus grandes interpretaciones, eso no impidió que la revista Rolling Stone lo nombrara en 2015 el segundo mejor comediante del programa ‘Saturday Night Live’, solo por detrás de John Belushi. Además de que el actor colecciona diferentes reconocimientos por parte de la industria.

¿Y para cuándo o qué?

Aún cuando no se han dado a conocer más detalles o una posible fecha de lanzamiento del reboot de El Profesor Chiflado, mientras tanto podemos disfrutar del regreso de Eddie Murphy al mundo cinematográfico en Dolemite Is My Name, la biopic sobre el comediante y músico ‘Rudy Ray Moore’, en una producción original de Netflix. Y ojo porque esta misma película estuvo nominada al Oscar. Vaya que vale la pena echarle un ojo.