En 2019, Knives Out sorprendió a los cinéfilos del mundo no solo gracias a la entretenida y misteriosa historia que Rian Johnson se encargó de escribir y dirigir; también por el estupendo reparto que había reunido. Y bueno, parece que la secuela seguirá ese mismo camino.

Durante los recientes días, se han ido revelando algunos detalles de la segunda entrega de esta franquicia, destacando a los miembros del elenco que participarán en ella. La más nueva incorporación recae en el nombre del icónico Edward Norton.

Confirman a Edward Norton para ‘Knives Out 2’

Con todo y que, por ejemplo, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no le dio muchas nominaciones en su momento, Knives Out es considerada por un sector de la crítica especializada como una de las mejores películas del 2019. Por supuesto, como dijimos anteriormente, mucho de ello tiene que ver con el gran trabajo que su reparto -de lujo- hizo en la cinta.

Nombres como el propio Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Colette, Katherine Langford, Christopher Plummer o hasta Joseph Gordon-Levitt (este último en un cameo de voz) conformaron un equipo de super estrellas en la primera entrega que pocas veces podemos ver. ¿Será así para la segunda parte de la película? Pues por ahí parece ir la cosa.

Tal como lo informó recientemente Deadline, Edward Norton se ha incorporado al elenco de Knives Out 2 en un rol que aún no ha sido develado. Cabe destacar que este es uno de los nuevos y pocos proyectos con los que el actor de 51 años retoma actividades tras un 2020 en el que no vio acción en pantalla.

Sus últimos trabajos fueron como director, productor y escritor en su película Motherless Brooklyn de 2019, misma que también protagonizó. Además de la secuela de la franquicia dirigida por Rian Johnson, Edward también volverá a la acción con The French Dispatch de Wes Anderson, que se espera vea la luz en el verano de 2021.

¿Qué se sabe de la secuela de ‘Knives Out’?

Aunque por el momento no se sabe a ciencia cierta cuál será la trama específica de Knives Out 2 -o sí tendrá un nombre complementario-, ya hay algunos detalles importantes sobre el largometraje. Además de Edward Norton, otro de los actores que ha sido confirmado para la entrega venidera es Dave Bautista, nuestro querido Drax en The Guardians of the Galaxy y a quien también veremos pronto en Army of the Dead de Zack Snyder que se estrena en Netflix a mediados de este mes.

Hablando de dicha plataforma… En marzo pasado, se dio a conocer en diferentes medios que el gigante del streaming había adquirido los derechos de la franquicia creada por Rian Johnson por 400 millones de dólares, con lo que la segunda y tercera parte serán producidas y distribuidas por el streamer.

Como mencionamos, Daniel Craig retomará su papel en Knives Out como el detective Benoit Blanc (se le dan bien estos protagónicos como agente al más nuevo de los James Bond ¿verdad?) y aunque la historia no ha sido revelada con lujo de detalle, lo más seguro es que lo veamos investigando un nuevo caso. Por ahora, no hay fecha de estreno y solo se ha comentado que la producción arrancará rodaje este verano en Grecia.