Canadá, un país por tradición apegada al hockey y con presencia ganadora en el baseball fue el centro de atención en el medio de un huracán llamado Vince Carter en 1998. El estadounidense convirtió a todo un territorio en fan de la NBA y los Toronto Raptors.

Un equipo que nació en 1995 y con un público de inicio no tan acostumbrado a un deporte que en su país no era popular. En un inicio fue difícil para los “Raptors”, pero el proyecto del equipo no iba dirigido a los fanáticos de mayor edad, se centraron en crear una historia para los más jóvenes y encender la chispa del basquetbol y la NBA en ellos.

El Efecto Carter

La llegada de un joven Tracy McGrady fue una de las primeras grandes adquisiciones que tuvo el país, pero les faltaba algo o mejor dicho, alguien que tuviera el impacto que necesitaban para llevar a la franquicia al siguiente nivel. Lo curioso, sería alguien que, sin saberlo, sería más muy “familiar” a Tracy.

El Draft de 1998 marcó el inicio para los Toronto Raptos de comenzar a generar una historia ganadora en la NBA. En un draft en el que Vince Carter fue elegido por los Golden State Warriors y que minutos después fue traspasado a los Raptors, dio la pauta para que el país y el jugador se pusieran en el mapa de todo el basquetbol.

Carter tomó por asalto a la NBA y a Canadá con su increíble talento y su manera espectacular de jugar. Le inyectó a la franquicia ese extra que necesitaban para ser relevantes en un mundo donde no existían ni para sus propios aficionados.

El concurso de clavadas del 2000 fue el punto más álgido para Vince Carter y Canadá, campeón indiscutido y con una de las clavadas que quedarán para la historia. Por fin su objetivo estaba cumplido, todos en el país querían ser Vince Carter por toda la genialidad que lo rodeaba, todos querían ser Vince Carter no el estadounidense, quería ser Vince Carter el jugador que representa a Canadá.

La vida de un canadiense fue mucho más apegada a la NBA gracias al “efecto Carter” que tuvo lugar en Toronto, pero no todos los cuentos de hadas terminan en finales felices. Las lesiones alejaron a Carter de Canadá y todo terminó con un intercambio a los Nets de Nueva Jersey.

Su regresó a Toronto, ahora con los Nets fue el más doloroso. Pasó de ser la estrella de Canadá a ser un personaje que nunca sintió los colores del país y que dejó de ser uno de los “suyos”. Este documental retrata el cómo un jugador de condiciones espectaculares puede cambiar todo el rumbo de un país y poner en el centro de atención a un lugar que no conocía nada de basquetbol como una de las principales atracciones de éste.

¿Cómo y dónde verlo?

Un documental para fanáticos y no tan fanáticos a la duela para ver el efecto de un jugador sobre una ciudad que no conoce de todo un tema en particular y puedes verlo en netflix y aquí te dejamos el tráiler para que te convenzas de disfrutarlo: