Eiza González se une a Tobey Maguire y Marion Cotillard en la nueva serie de Apple TV+

A lo largo de este último año, Apple nos ha dejado muy claro que le está apostando con todo a las producciones originales de su plataforma de streaming. Durante 2021 han estrenado un montón de series nuevas y las siguientes temporadas de historias que nos han dejado con el ojo cuadrado. Sin embargo, también andan pensando en el futuro y eso lo podemos ver porque están planeando una nueva trama que promete dejarnos al filo del sillón con un enorme elenco, Extrapolations.

Desde hace algunas semanas, el servicio de los de Cupertino confirmó que andan desarrollando esta serie antológica que explora un tema muy importante en la actualidad: el cambio climático. Pero más allá de mostrar esta situación que por supuesto, nos debe preocupar a todos, también refleja cómo afecta a otros aspectos de nuestras vidas como al amor, la fe, el trabajo y la familia a escala personal y en general, a toda la humanidad. Sin duda, una visión bastante interesante del problema.

Apple TV+ juntó a puras figuras para ‘Extrapolations’

Hace algunas semanas, Apple TV+ confirmó a parte del elenco que aparecerá en Extrapolations, que la verdad nos dejó con la boca abierta porque reunieron a puro peso pesado de la industria cinematográfica. Pero ahora acaban de anunciar más nombres y se volaron la barda, porque en la serie tendrán una participación más figuras de Hollywood, como Eiza González, Tobey Maguire, Marion Cotillard y Forest Whitaker. ¿Cómo lo ven? ¿Un crossover más ambicioso que Avengers?

Tobey, Marion, Forest y Eiza se unen a otras celebridades grandes como Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer y Adarsh Gourav en este proyecto dirigido por Scott Z. Burns –el mismo que nos presentó tramas como The Bourne Ultimatum, The Reporter y The Laundromat–. Así que como verán, será una producción que creará mucha expectativa por el reparto que juntaron.

Hasta el momento, lo único que Apple TV+ ha confirmado sobre Extrapolations –además del elenco, por supuesto– es que la serie constará de ocho episodios que estarán conectados entre sí. Cada historia de la producción seguirá la batalla mundial por nuestra supervivencia mutua a lo largo del siglo XXI en contra del cambio climático, y para ser honestos, conociendo estos detalles, tenemos muchas ganas de que se estrene en la plataforma. Pero por ahora, hay que esperar un poco.