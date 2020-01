Total que llegó la entrega número 77 de los Golden Globes, premiación que sirve como preámbulo para saber quiénes serán los ganones (generalmente) en los premios de la Academia. La noche empezó con un speech bastante manchado –pero muy gracioso– por parte de Ricky Gervais, quien le dio duro y tendido a los invitados a la ceremonia, desde los actores y películas, hasta a los altos ejecutivos.

Minutos después de haber empezado la premiación, llegó el turno de Elton John y Bernie Taupin de pasar a presentar la película de ‘Rocketman’ en la que se habla de la trayectoria de este par de genios, y antes de que comenzaran a siquiera hablar frente al micrófono, todos los asistentes los recibieron con una enorme ovación de pie…

Y es que no es para menos, pues ambos forjaron las bases de la música pop que conocemos hoy en día, o bueno, al menos pusieron un granote enorme de arena.

Ahí les va el video. Y ojo, porque por mucho que Sir Elton John esté acostumbrado a este tipo de reconocimientos y ovaciones, acá hasta se quitó los lentes… al parecer sí se le enchinó el cuero.

The standing ovation for Elton John and Bernie Taupin #GoldenGlobes #GoldenGlobe pic.twitter.com/4zyRKqurrB

— ⚓️GG FOR TARON (@ZiggyMadden) January 6, 2020