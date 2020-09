¡Te regalamos boletos para ver el ‘En vivo Vol.3’ de ‘El Frasco’!

En estos tiempos donde los espectáculos y eventos en vivo están fuera de la ‘nueva normalidad’, más a fuerza que por gusto nos tuvimos que acostumbrar a verlos a través de una pantalla. Sin embargo, la comedia no nos está defraudando en estos días de encierro, pues los podcasts más importantes se están rifando armando lives espectaculares, y uno de ellos por supuesto que entre ellos tenemos a El Frasco.

Desde hace poco más de un año, Mau Nieto y Román Torres nos han entretenido con este show en el cual se platica de todo un poco. En cada episodio, invitan a una personalidad del standup, la televisión, el internet, la música y hasta del deporte para que al calor de las copas nos cuenten cosas que casi nadie conoce sobre ellos –desde historias de amor hasta los gustos que tienen a la hora de echar pasión–, aunque la gran mayoría siempre termina hasta las manitas.

Si no nos creen lo bueno que se pone El Frasco, chequen a continuación el último episodio donde el buen Yordi Rosado platicó abiertamente a la hora de ejecutar la caricia, jiar jiar:

El Frasco regresa con un tercer live que se ve buenísimo

Para no perder la costumbre y así como lo han hecho en estos meses de cuarentena, El Frasco se ha rifado un par de streamings épicos. La última ocasión nos tocó ver a Mau y Román cotorreando con Michelle Rodríguez y Paco de Miguel, en un live que prometía muchísimo y que por supuesto no decepcionó, pues este par logró sacar aprovecho a los invitados que tenían y sobre todo, nos hicieron reír como si no hubiera un mañana.

Pero ahora, el próximo 18 de septiembre a las 9 de la noche hora del centro de México volverán con un show en línea donde también contarán con un par de sorpresas. Para empezar, contarán con la presencia de Ricardo O’Farrill y Pepe y Teo, que combinados con el humor de este par seguro armarán un combo increíble, platicando con unas copitas encima y sin pelos en la lengua sobre todo y nada.

¿Quién quiere boletos?

Como sabemos que tienen ganas de echar una buena y sana carcajada con el próximo live de El Frasco, además de ver a Román y Mau con estos invitadazos, en Sopitas.com les regalaremos unos cuantos boletos para que lo disfruten en la comodidad de sus hogares. La dinámica será muuuy sencilla, lo único que tienen que hacer es seguir estos pasos correctamente y listo, participarán de inmediato para llevárselos, ¿están listos? Ahí les va:

1.- Sigue a Sopitas y a SopitasFM en todas tus redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

2.- Comparte esta nota en tu cuenta personal de Twitter con el #ElFrascoXSopitas, ingresa la liga de tu tuit en el siguiente ENLACE, y en ese mismo tuit responde la siguiente pregunta: ¿En qué episodio de la segunda temporada de El Frasco apareció Ricardo O’Farrill? No olvides tener tus cuentas públicas y arrobar a @Sopitas y @SopitasFM siempre

¡Y listo!, eso es lo único que deben hacer para participar y llevarse boletos para ver a Mau Nieto y Román Torres en un show en línea que se ve, estará increíble.

Ahora, que si no quieres esperar ni participar o no tuviste tanta suerte, aún tienes chance de comprar tu boleto PASANDO POR ACÁ AL SITIO DE BOLETIA.

IMPORTANTE:

– Para participar, hay que haber dado like a Sopitas y a SopitasFM en Twitter, Facebook e Instagram.

– Las primeras personas que cumplan con los pasos correctamente, serán los ganadores.

– Además de notificar vía mail a los ganadores, pondremos sus nombres en esta nota.

– Esta dinámica comienza en la tarde del 14 de septiembre y termina el 17 de septiembre por la mañana.

– Los ganadores serán notificados el 17 de septiembre en el transcurso de la tarde.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.