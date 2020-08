Solemos pensar que el momento decisivo para los migrantes es cuando llegan a la frontera de México y Estados Unidos, la cual funge como guardián de dos realidades. Si logran “cruzar”, pensamos prácticamente están a salvo, y mejor aún si lo hacen con toda su familia. Si se quedan detrás, las cosas se ponen difíciles.

Sin embargo, cada situación es decisiva: desde el momento en que dejan sus hogares detrás, hasta atravesar un país lleno de peligros que no les garantiza seguridad, menos un futuro esperanzador.

Eso es en la primera etapa. Para cuando llegan a la frontera y logran pasar del otro lado, continúa un infierno lleno de discriminación y violaciones a los derechos humanos que no siempre terminan bien.

El guardián de la memoria

Cuando llegan al “otro lado”, se encuentran con un ambiente hostil lleno de racismo que rechaza su llegada, olvidando el lado humano. Y esto es lo que pretende retratar el documental El guardián de la memoria de Marcela Arteaga, el cual compitió en la Selección oficial de documental mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019, resultando ganador.

Ahora, este mismo largometraje es el encargado de abrir la octava edición del Festival Internacional de Cine Documental DOQUMENTA, el cual arranca este jueves 13 de agosto.

El guardián de la memoria es un documental que retrata distintas partes del proceso que ha de atravesar un migrante cuando llega a Estados Unidos. Aquí es donde conocemos a Carlos Spector, un abogado de migración que radica en Texas y que se dedica a buscar/luchar por un asilo político para los mexicanos que quieren entrar a Estados Unidos, y no necesariamente por la idea de “una vida mejor”, sino por salvar sus vidas dentro de la ola de violencia que vive el país, sobre todo por la presencia de cárteles de narcotráfico.

El fenómeno de la migración

En México no sabemos cuántos desaparecidos hay, pero hay un aproximado de más de 40 mil. Es decir, 40 mil familias que se encuentran en el limbo no sólo de saber el paradero de sus familiares, sino de su propia seguridad en una lucha diaria de buscar justicia. Así es como una pequeña parte del enorme fenómeno de migración, se define: aquellos que no se quieren ir de su casa, ni dejar su cultura, pero están obligados por el simple hecho de vivir.

El guardián de la memoria, en una narrativa contemplativa, nos muestra la historia de distintas familias que buscan sobrevivir en el exilio con un único objetivo: no olvidar. Marcela Arteaga trabajó con un gran equipo de producción que incluye a Axel Pedraza en la fotografía, la cual marca el ritmo y la nostalgia de una historia que es imposible de no sentir personal, de no sentirla nuestra.

El guardián de la memoria está disponible como parte de las actividades de DOQUMENTA en un canal especial en FilminLatino. Acá les dejamos el tráiler de este documental: