El misterioso origen de Charlie Brown

Charlie Brown es uno de los personajes más entrañables que existen: mejor amigo de Snoopy y un ícono de la resilencia, la nobleza y también de la sabiduría cotidiana, gracias a sus frases que de alguna u otra forma palpan el sentir de millones de personas que hemos leído sus viñetas en todo el mundo. Pero, ¿quién es en realidad Charlie Brown?

Es la pregunta que trata de responder Apple TV+ a través de “Quién eres, Charlie Brown?” un nuevo documental -que se estrena este viernes 25 de junio- que se sumerge en los rincones más íntimos de Charles M Schulz, creador de Snoopy, Charlie Brown y ‘Peanuts’, la tira cómica que dibujó semanalmente desde 1950 hasta el día de su muerte en el año 2000. De hecho, uno de los datos que más sorprenden de Charles M Schulz es que durante esos cincuenta años ¡sólo pidió vacaciones una sola vez!.

El éxito de Peanuts se tradujo en 17 mil tiras cómicas, traducidas a 21 lenguajes y publicadas en 2,600 periódicos en 75 países diferentes. No es por nada, que a Charles M. Schulz se le considera como uno de los mejores dibujantes de la historia y también como una persona que con su talento, redefinió la historia del cómic, e inspiró decenas de creadores -como Matt Groening- a desarrollar sus propios personajes e historias.

Nacido en 1922 en Minneapolis, Minnesota, Charles M Schulz fue un chico tímido, solitario, y que a los 21 años, cuando murió su madre, se alistó en el ejercito de los Estados Unidos y combatió en la Segunda Guerra Mundial. Schulz había empezado a dibujar desde que era un niño y lo primero que dibujó fue a su perro Spike. Tras volver de la guerra, trabajó en Art Instruction Inc. y posteriormente, comenzó su carrera como caricaturista en 1947, con las tiras cómicas de Ripley’s Believe It or Not! y no fue sino hasta 1950, cuando publicó la primera tira de “Peanuts“.

Aquí puedes ver los primeros dibujos que hizo Charles M Schulz de Charlie Brown

Para nadie es un secreto que Charlie Brown está inspirado en las vivencias de Schulz, quién encontró en este personaje, la manera de mostrar sus emociones, miedos, ansiedades e inseguridades y es precisamente esta hipótesis uno de los tantos tópicos que explora el documental dirigido por Michael Bonfiglio, encargado de los documéntales de Bo Jackson o Ed Sheeran y que, como nos cuenta via telefónica, se encontró frente a un nuevo desafío al contar la historia de un personaje icónico, pero al mismo tiempo desconocido: “Queríamos explorar a Schulz, en base a su propio trabajo y a través de sus personajes. Siempre dijimos que para entenderlo a él, tendríamos que mirar la tira cómica y darnos cuenta de que él mismo era cada uno de sus personajes. Así que, decidimos que esa sería la manera de comenzar a hablar de Schulz”.

¿Quién eres, Charlie Brown?

Narrado por Lupita Nyong’o, “Quién eres, Charlie Brown?” abarca en tan sólo 54 minutos, las siete décadas de historia de Charlie Brown, ofreciéndonos diversas perspectivas con una gran cantidad de imágenes de archivo, en donde podemos ver a Charles M Schulz discutir sus propios personajes y su enfoque hacia ellos.

“Charlie Brown cambió definitivamente la historia de los cómics, porque hasta ese momento los creativos se dedicaban a los cómics de humor y de aventura pero, nadie dedicaba tiempo a profundizar sobre los sentimientos de carne y hueso. Creo que la primera vez que Schulz hizo un cómic, había una broma hasta el final, donde compartía un momento emocional entre Charlie Brown y Snoopy y te estoy hablando que eso pasó a principios de la década de los 50’s, donde la mente de las personas probablemente no pensaba en eso, ellos decían ‘no puedes hacer eso en un cómic, una historieta no puede contar esto’. ero, lo que vino a nosotros después, fue inspirado por Schulz, los creativos se sorprendían de que se podía hablar de cosas reales en un cómic, puedo dirigirme a los lectores o a los fans hablando de cosas tangibles. De tal manera que los comics, no necesariamente tienen que tratar sobre cosas bobas. Es decir, él -Schulz- también tenía su lado divertido, que siento que lo dejó salir con Snoopy, pero también, desde el punto de vista de un creador de historietas, pienso que él fue un parte aguas en los cómics”. Así define Paige Braddock -una de las mejores caricaturistas de la actualidad- el trabajo de Charles M. Schulz con Peanuts y Charlie Brown.

“Schulz fue muy valiente al hacer las ilustraciones como él las hacía” remata, y mientras la escucho es imposible no pensar en lo extraño que debió haber sido en 1950 leer una tira cómica protagonizada por niños, pero que reflejaban las insatisfacciones de los adultos, donde Charlie Brown no era un super héroe, exitoso o triunfador como indica el canon de cualquier historieta, sino un chico común y corriente que no es correspondido sentimentalmente, que siempre cae en la misma trampa y que nunca puede conectar el bar con la pelota.

Lucy, tampoco triunfa en el amor, Linus no puede subsistir tranquilamente sin la seguridad que le brinda su manta, y en contraste, tal y como lo señala Paul Feig en el documental, Snoopy aparece como ese espíritu libre que es por igual un astronauta, que un piloto aviador, anteponiendo la felicidad ante cualquier tipo de problema.

Con las participaciones especiales de Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King y Noah Schnapp entre otros, “Quién eres, Charlie Brown? no sólo nos confirma que el legado de Charles M. Schulz es invaluable, sino también nos ofrece un poco de luz y mucha reflexión sobre el proceso creativo y el impacto cultural que sigue teniendo Snoopy y Charlie Brown.