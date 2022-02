Agárrense: ¡La película de anime de ‘El señor de los anillos’ ya tiene fecha de estreno!

Han pasado prácticamente 21 años desde que la franquicia de El señor de los anillos llegó a los cines de la mano de Peter Jackson. Desde entonces, la historia de originalmente plasmada en la novelas fantásticas de J.R.R. Tolkien se ha convertido en todo un hito de la industria del entretenimiento que se prepara para inspirar muchas más entregas, entre ellas una película de anime.

En caso de que no lo recordarán, acá les refrescamos la memoria: Warner Bros ya trabaja en una adaptación de animación japonesa que llevará por nombre La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim en su título original) y por fin, se sabe la fecha para su estreno. Eso sí, todavía le faltan un par de años su lanzamiento, pero ya es una certeza clara y acá les contamos los que sabemos al momento.

El anime de ‘El señor de los anillos’ llegará en 2024

¿Se imaginaron alguna vez que la franquicia de El señor de los anillos sería tan exitosa que la llevarían diferentes medios? En su momento, se sabía que las novelas de Tolkien tenían el potencial para romper la taquilla mundial y así sucedió cuando Peter Jackson realizó su trilogía a principios de los 2000. Luego se extendió el universo y llegaron las películas de El Hobbit, entre otras cosas…

Y ahora, la historia avanza a niveles que quizá nunca hubiéramos pensado. Por un lado, en los recientes días se estuvieron liberando pósters y teaser tráilers de The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie de Amazon Prime Video que será una entrega independiente de las cintas de Warner Bros (la ya mencionada saga de El Hobbit y las pelis de Jackson)…. pero el estudio de la WB no flaquea en sus intentos por seguir explotando su parte de la franquicia.

Como mencionamos, desde hace tiempo se dio a conocer que Warner y New Line Cinema andaban planeando un proyecto cinematográfico al estilo del anime que llevará por nombre El señor de los anillos: La Guerra de los Rohirrim. Justo como informa Variety, esta será una especie de precuela ambientada dos siglos antes de los eventos de El Hobbit y de El señor de los anillos que conocemos.

¿Y por dónde nos guiará esta historia? A grandes rasgos, la trama explora la hazañas del personaje conocido como Helm Hammerhand, el noveno rey de Rohan. También, se sabe que esta cinta en formato anime nos mostrará el origen del Abismo de Helm, la fortaleza que aparece en Las Dos Torres de Peter Jackson lanzada en 2002.

La Guerra de los Rohirrim se estrenará el 12 de abril de 2024 y tendrá como director a Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Según se menciona, esta película de anime de El señor de los anillos muy pronto anunciará a su casting de voz, así que andaremos atentos a lo que se revele. Acá una imagen conceptual del largometraje que se liberó este 14 de febrero (vía Variety). ¿Emocionados?