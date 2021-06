Ni el ojo de Sauron pudo ver esto: ¡Habrá una nueva película de ‘El Señor de los Anillos’!

Aunque no lo crean, ya pasaron casi 18 años desde que se estrenó la más reciente película de El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey. Con este épico cierre concluyó la trilogía que Peter Jackson dirigió a inicios del nuevo siglo y desde entonces, muchos fanáticos no solo de esta saga, también del trabajo de J.R.R. Tolkien se han imaginado ver una nueva aventura de este mundo fantástico en el cine, y al parecer sus deseos se pueden cumplir.

Sí, tuvimos las tres entregas de El Hobbit, pero la verdad no fueron suficientes. Como recordarán, desde hace un buen rato se anunció que Amazon Prime Video estaba trabajando en una adaptación para la televisión de esta historia. A pesar de que esa noticia nos emocionó y mucho, todo indica que ellos no son los únicos que quieren aprovechar para regresar a los personajes a la pantalla grande, porque Warner Bros. y New Line Cinema tienen grandes planes.

Muy pronto podríamos ver una nueva cinta de ‘El Señor de los Anillos’

De acuerdo con Variety, ambas empresas andan en la producción de una película animada que por ahora tiene el título de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. Esta será una cinta independiente a lo que ya hemos visto en el cine y nos adentrará aún más en el enorme y extraordinario que Tolkien construyó, contándonos una trama que promete mucha acción y en un formato totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados.

Según la misma fuente, esta cinta mostrará la sangrienta saga del Abismo de Helm, la fortaleza representada en la última parte de la trilogía de Peter Jackson. En ella conoceremos al hombre en cuyo honor lleva su nombre este lugar: Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan que pasó gran parte de su reinado en una gigantesca y costosa guerra. Así que como verán, parece que además de la magia y demás, tendremos buenos catorrazos.

Esta cinta estará en el universo de Peter Jackson

Variety también dice que El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim contará con la dirección de Kenji Kamiyama, un veterano del anime japonés que estuvo a cargo de la serie animada de Ultraman para Netflix. Además, mencionan que el guión lo escribieron Jeffrey Addiss y Will Matthews (que trabajaron en The Dark Crystal: Age of Resistance) bajo la producción de Joseph Chou (Blade Runner: Black Lotus).

A pesar de que esta es una historia diferente, el proyecto pretende estar relacionado con las seis películas de la Tierra Media que nos presentó Peter Jackson. Eso sí, cabe aclarar que la cinta de animación no tendrá nada que ver con la adaptación televisiva de Amazon, que actualmente se encuentra en pleno proceso de producción en Nueva Zelanda. En cuanto a la nueva cinta, aún no hay fecha del inicio de preproducción y mucho menos de estreno.