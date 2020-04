Recomendación literaria: ‘El tiempo regalado. Un ensayo sobre la espera’ de Andrea Köhler

Todo el tiempo estamos esperando algo. Esperando a que suene el despertador, a que descubramos qué se nos antoja de desayunar, a que esa persona nos llame o nos envíe un mensaje, a que que se caliente el agua, a que nos depositen la quincena, a que llegue el día en que vas a comer con tu familia, a que se acabe esta cuarentena, a que nos llegue el libro que pedimos en línea, a que se acabe el mundo o la Tierra reclame lo que es suyo, a que llegue la muerte…

La vida es una constante espera y no nos damos cuenta de ello, es por eso que la periodista alemana, Andrea Köhler, realizó el ensayo literario El tiempo regalado. Un ensayo sobre la espera sobre lo inevitable que siempre resulta estar esperando algo – tangible o intangible– o alguien. También hace una interesante reflexión sobre la lentitud, la paciencia y la paz que ha de traer consigo una espera que no llega de forma inmediata porque de esa forma, pierde lo gratificante o no satisface nada.

Elvis Liceaga, experta en libros y literatura en #SopitasXAireLibre, nos presentó El tiempo regalado. Un ensayo sobre la espera como una de las recomendaciones que hace cada viernes para leer un poco en casa. Y este libro llega, justamente, cuando todos debemos esperar a que termine algo, o bien, algunos otros a que empiece otra cosa. Y a veces, ambas al mismo tiempo: el fin de la cuarentena y el inicio de recobrar el ritmo de antes, lo que creíamos era nuestra vida, ¿pero no acaso es esta una nueva forma de vivirla?

Elvis nos cuenta que esta obra y de algunas preguntas que surgen como “¿Qué hacemos en la ausencia de algo que tiene que pasar?”. También reflexiona sobre la forma en que contemplamos al otro, si esperamos a alguien, mientras reside su ausencia, en lo que llega, en lo que se termina esa espera… porque sabemos que todo el tiempo estamos esperando algo.

Para escuchar la intervención completa de Elvis Liceaga en #SopitasXAireLibre, acá les dejamos el audio completo: