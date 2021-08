El trabajo perfecto no exis: Firma en E.U. paga mil dólares por ver todos los capítulos de ‘Grey’s Anatomy’

¿Tu mamá te ha dicho que la tele no deja nada bueno? ¡Al fin podrás demostrarle lo contrario! Pues una firma farmacéutica en Estados Unidos, ofrece pagar hasta mil dólares a quienes estén dispuestos a volver a ver todos los capítulos de ‘Grey’s Anatomy’ de un solo sentón. ¡Vamos! Total, después de 17 temporadas repletas de drama y emociones, qué son 369 episodios de 45 minutos cada uno.

Además, como si los fanáticos necesitaran una excusa para volver a ver la llegada de ‘Izzy Stevens’, ‘George O’Malley’, ‘Christina Yang’, a ‘Alex Karev’, como internos al hospital Seattle Grace Mercy West; pasando por la transformación al ‘Grey Sloan Memorial’; hasta el sueño de Meredith Grey. Pueden utilizar el pretexto de la ‘vieja confiable’: Todo se hace por amor a la ciencia.

Y es que, la firma de asistencia médica ‘NiceRx’, se ha empeñado en descubrir quién es el mejor médico de la serie. Una pregunta tan abierta, que no sería muy objetiva si no se toman en cuenta los más de 53 actores que han participado en la serie desde el 2005. Además, algunos fanáticos consideran que los mejores doctores son los más atractivos, o los más simpáticos, e incluso, los que han tenido más parejas a lo largo de la trama.

“Con la temporada 18 del drama médico en el horizonte, NiceRx está buscando un superfan con suerte de Grey’s Anatomy para ver los 369 episodios este verano. No solo podrá revivir los momentos más icónicos de los 16 años de historia del programa, sino que también obtendrá mil dólares y una variedad de golosinas para el placer”, publicó la compañía.

278 horas frente al televisor

Es por ello que la empresa solicita que los participantes no solo se avienten todos los capítulos de ‘Grey’s Anatomy’, sino que también los analicen y finalmente respondan ¿Quién ha salvado más vidas a lo largo de las 17 temporadas. La cosa sería más sencilla si la interrogante fuera quién ha derramado más lágrimas en los casi 400 episodios. Claramente, seríamos nosotros, sobre todo durante esta última temporada.

Aun así, el trabajo es sencillo pero no será tan fácil. Cualquiera que esté dispuesto a ganarse mil dólares de la mejor manera, tendrá que prepararse psicológicamente para pasar 276 horas frente al televisor, lo que equivale a once días con todas sus noches viendo todos los capítulos de ‘Grey’s Anatomy’. Además, no podrás ni pestañear, pues hay que poner mucha atención, ya que algunos de los médicos han optado por cambiar de especialidad a la mitad de su pasantía, tal como ahora lo hace ‘Jo Wilson’.

Los seleccionados serán recompensados con su cheque al portador por mil dólares, además de una suscripción gratis a Netflix por un año, una colección completa de la serie, para que puedas ver todos los capítulos de ‘Grey’s Anatomy’, cuantas veces quieras, y quizá lo mejor: un mensaje personalizado del doctor Richard Webber (James Pickens Jr.) felicitándolos por ser los fans número uno del drama televisivo.

Así es que, si la idea de que te paguen para pasar un verano acurrucado en el sofá con el personal del Gray-Sloan Memorial Hospital suena como un sueño hecho realidad, puedes enviar tu solicitud haciendo clic aquí. Aunque bien puede ser comparado por aquel empleo en el que te pagan por estar acostado.