El elenco de ‘Cobra Kai’ aparecerá en ‘More Than Miyagi’, el documental sobre Pat Morita

A más de 30 años de su lanzamiento original, la franquicia de The Karate Kid sigue bien vigente en la memoria de los cinéfilos del mundo. Mucho de eso tiene que ver, sin duda, con la llegada de Cobra Kai a los servicios de streaming en 2018. Y es que la serie sabe como envolvernos en la nostalgia ochentera de la cinta que, entre otras cosas, nos entregó al estupendo personaje de Señor Miyagi en la interpretación de Pat Morita.

Precisamente, el legendario Pat será el homenajeado en unos cuantos días cuando por fin se estrene su documental More Than Miyagi: The Pat Morita Story con el que daremos un vistazo a detalle de la vida del reconocido Noriyuki quien recientemente cumplió su aniversario luctuoso número 15 el pasado mes de noviembre.

‘More Than Miyagi’

Pat Morita es un innegable ícono de la pantalla grande. Su protagónico como el noble sensei Nariyoshi Miyagi no se le olvida a nadie y cómo hacerlo, si muchas de esas lecciones sobre el honor y la bondad que enseñó a Daniel LaRusso en la historia de la cinta seguro fueron recogidas por uno que otro fan. Dentro de todo, el actor la hizo de maestro para muchos.

Desde luego, su carrera no se limita a esta entretenida franquicia sobre las artes marciales. Su legado va más allá de todo lo que comúnmente vemos en la industria del entretenimiento y es por eso que el actor merece un tributo. More Than Miyagi: The Pat Morita Story será ese homenaje en el que diversas figuras cercanas al mítico histrión nos darán una perspectiva más detallada y mejor desmenuzada de su vida.

Este documental es dirigido por el realizador Kevin Derek y en él, como hemos mencionado, se hará una revisión biográfica de Pat más allá del personaje que le valió una nominación al Oscar por Mejor Actor de Reparto en 1985. En esta oportunidad, el director nos llevará por la extensa carrera en cine y TV de Noriyuki -nombre real del artista- desde finales de los 60, donde además destacó en la serie Happy Days, entre otros proyectos.

El actual elenco de ‘Cobra Kai’ y más harán los honores

Sin embargo, su trabajo en la industria del entretenimiento no será lo único que veremos en este material. More Than Miyagi también nos ofrecerá un repaso de la complicada y turbulenta vida de Morita desde la niñez, la discriminación en Hollywood y su desenfrenada batalla contra los demonios del alcoholismo.

Por supuesto, habrá muchos momentos de nostalgia a lo largo de este largometraje de la mano de Henry Winkler, Marion Ross, Simon Rex y, como no podían faltar de ninguna manera, Ralph Macchio, William Zabka y Martin Kove (compañeros de Pat en The Karate Kid y actuales protagonista de Cobra Kai).

El documental se estrenará el próximo 5 de febrero en iTunes, Amazon Prime Video y Google Play. A continuación te dejamos el tráiler oficial para que vayas calentando motores con este estupendo documental producido por Project Love Films.