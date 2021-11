Con todo y Aang: Aquí el elenco (y lo que sabemos) del nuevo live-action de ‘Avatar’

Seguro que al leer el título de esta nota, se acordaron de esa no muy bien recibida adaptación de Avatar de 2010 que recibió el trancazo de la crítica y que para muchos, casi echa por la borda la franquicia de La leyenda de Aang. Sí, lo sabemos: una historia de ese calibre merecía mejor suerte.

Pues bien, como recordarán, Netflix se apuntó para realizar una nueva serie live-action basada en la serie animada que se ganó el corazón del mundo en Nickelodeon. ¿Qué veremos, quién le entrará al quite y qué tanto se sabe hasta ahora de este proyecto? Acá les contamos toda la cosa.

Ya tenemos elenco del nuevo live-action de ‘Avatar’

Veamos qué tal sale este nuevo intento de adaptar Avatar: The Last Airbender al formato live-action. Desde luego, es demasiado pronto para sacar algún tipo de conclusión, pero al menos ya podemos ir conociendo a los actores que interpretarán la historia.

Desde hace unas semanas, se dio a conocer a parte del elenco principal de lo que será esta serie en Netflix y ahora, este martes 15 de noviembre, se agregaron tres miembros más en papeles esenciales. Echemos un breve repaso al reparto para irlos conociendo más.

Gordon Comier – Aang

El papel principal, el de Aang, lo tomará Gordon Comier quien con tan solo 12 años está listo para hacerla de uno de los personajes más icónicos que hemos conocido. Hasta el momento, este joven canadiense de ascendencia filipina es reconocido por su aparición en la miniserie The Stand de 2020 basada en la novela del mismo nombre de Stephen King.

Kiawentiio Tarbell – Katara

El papel de Katara, la Maestra Agua que encuentra a Aang en un iceberg al principio de la historia, lo hará la también canadiense Kiawentiio Tarbell. Esta actriz de 15 años es conocida por sus apariciones en la serie Anne with an E y la película Beans de 2020.

Ian Ousley – Sokka

Sokka, el joven guerrero que también es hermano mayor de Katara, será interpretado por el actor Ian Ousley. De los miembros juveniles del nuevo live-action de Avatar, Ousley es el más grande (tiene 21 años) y ya ha participado en otras producciones de Netflix como 13 Reasons Why.

Dallas Liu – Zuko

Zuko es uno de los antagonistas más reconocidos de la historia de Avatar y en esta entrega de acción en vivo, el personaje recaerá en Dallas Liu. Este actor ya sabe lo que es entrarle a proyectos grandes pues ha aparecido en Legendary Dudas de Nickelodeon y hace poco, lo vimos en un papel secundario para Shang-Chi y and the Legend of the Ten Rings.

Daniel Dae Kim – El Señor del Fuego Ozai

La historia de Avatar no se podría entender de la misma manera sin Ozai, el Señor del Fuego que además es padre de Zuko. Este papel tendrá al genial Daniel Dae Kim como su protagonista y pues aquí podríamos tener ya una certeza de una buen interpretación pues Dae Kim es conocido por su trabajo en Lost, Hellboy, Hawaii 5-0, entre otras cosas.

Paul Sun-Hyung Lee – Iroh

Iroh, un general retirado de la Nación del Fuego y tío mentor de Zuko, será interpretado por Paul Sun-Hyung Lee. Esta es una de las incorporaciones más recientes al live-action de Avatar y de nueva cuenta, ya podemos esperar una buena actuación pues al buen Paul Sun se le conoce por su destacada chamba en The Mandalorian y la serie de Netflix Kim’s Convenience.

Lim Kay Siu – Gyatso

Además de Katara y Sokka, Aang tendrá a otro aliado y gran amigo en el monje Gyatso, ese señor que era el mentor y básicamente el mejor amigo de nuestro joven héroe. El papel lo tiene el actor Lim Kay Siu, conocido por sus incursiones en la película Anna and the King y la serie Nightwatch.

Ken Leung – Zhao

Se le juntan los enemigos al pequeño Avatar. También en el live-action tendremos a Zhao, el despiadado comandante y militar de la Nación del Fuego que no escatima en ‘pintarle la cara’ al Príncipe Zuko y a su linaje. El actor que lo interpretará será Ken Leung, conocido por su reciente aparición en Inhumans y la trilogía de Star Wars más reciente, precisamente en The Force Awakens.

¿Qué más se sabe sobre la serie live-action de ‘Avatar’?

Hasta este momento, no se ha señalado bien qué argumento seguirá el live-action de Avatar de Netflix, aunque suena fuerte que se basará fielmente en la serie animada. Luego de posponerla por el asunto de la pandemia, oficialmente la producción y rodaje han comenzado ya.

Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero se especula que llegará al servicio de streaming antes mencionado en algún punto de 2022 o sobre urgencia, en 2023. Habrá que esperar más noticias en ese sentido.

También hay que recordar que apenas en febrero de este 2021, se anunció que Nickelodeon echó a andar una división creativa llamada Avatar Studios, que se dedicará exclusivamente a producir entrega de la franquicia, tanto animadas como de acción en vivo, que expandirán el universo de la saga. A continuación, les contamos más sobre es detalle.